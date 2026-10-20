https://1prime.ru/20261020/anthropic-874449161.html

Anthropic сообщила о чистом убытке перед IPO

Anthropic сообщила о чистом убытке перед IPO - 20.10.2026, ПРАЙМ

Anthropic сообщила о чистом убытке перед IPO

Американская компания Anthropic, занимающаяся искусственным интеллектом (ИИ), сообщила о чистом убытке 80,7 миллиарда долларов и перечислила факторы риска перед | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T23:30+0300

2026-10-20T23:30+0300

2026-10-20T23:30+0300

технологии

сан-франциско

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Американская компания Anthropic, занимающаяся искусственным интеллектом (ИИ), сообщила о чистом убытке 80,7 миллиарда долларов и перечислила факторы риска перед планируемым первичным публичным размещением акций (IPO), сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на документ компании. "В новом черновом варианте проекта, с которым ознакомился Journal, гигант в области искусственного интеллекта (Anthropic - ред.) раскрыл информацию о чистом убытке в размере 80,7 миллиарда долларов за первое полугодие 2026 года и представил длинный список факторов риска", - пишет газета. Компания добавила, что планирует также инвестировать 750 миллиардов долларов для приобретения дополнительных вычислительных мощностей. Anthropic представила обширный перечень факторов риска, которые могли стать одними из причин убытков. Главной из них компания назвала неопределенность в отношении защищенности от вреда своих ИИ-моделей, включая сложные кибератаки и возможный шантаж со стороны вышедших из-под контроля моделей. К тому же, обеспокоенность Anthropic вызвали нехватка вычислительных мощностей и негативная реакция общественности на строительство центров обработки данных. Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.

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технологии, сан-франциско