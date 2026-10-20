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Apple расширяет сотрудничество с поставщиками для iPhone Duo - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Apple расширяет сотрудничество с поставщиками для iPhone Duo
Apple расширяет сотрудничество с поставщиками для iPhone Duo - 20.10.2026, ПРАЙМ
Apple расширяет сотрудничество с поставщиками для iPhone Duo
Компания Apple объявила о расширении сотрудничества с американскими компаниями, поставляющими материалы и компоненты для смартфонов iPhone Duo и iPhone 18 Pro,... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T16:46+0300
2026-10-20T16:46+0300
технологии
бизнес
сша
apple
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ВАШИНГТОН, 20 окт — ПРАЙМ. Компания Apple объявила о расширении сотрудничества с американскими компаниями, поставляющими материалы и компоненты для смартфонов iPhone Duo и iPhone 18 Pro, говорится в пресс-релизе компании. "Сегодня Apple объявила о новых и расширенных партнерствах с американскими компаниями, которые поставляют важнейшие материалы и компоненты для iPhone Duo и iPhone 18 Pro", — говорится в сообщении. В частности, в рамках своей программы поддержки американского производства (American Manufacturing Program, AMP) Apple сотрудничает с базирующейся в Пенсильвании компанией Perryman Company, производящей титан. Она будет поставлять титан для продукции Apple, включая iPhone Duo, отмечается в пресс-релизе. Кроме того, в рамках производства iPhone 18 компания сотрудничает с расположенной в штате Делавэр компанией Qnity Electronics, которая будет разрабатывать технологии для новой системы переменной диафрагмы камеры. В целом Apple сотрудничает с поставщиками во всех 50 штатах США и поддерживает более 450 тысяч рабочих мест в стране, говорится в сообщении. В пресс-релизе также отмечается, что при выборе партнеров компания учитывает свои долгосрочные цели в области устойчивого развития. Apple намерена к 2030 году достичь "углеродной нейтральности" во всей своей деятельности.
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технологии, бизнес, сша, apple
Технологии, Бизнес, США, Apple
16:46 20.10.2026
 
Apple расширяет сотрудничество с поставщиками для iPhone Duo

Apple расширяет сотрудничество с поставщиками материалов и компонентов для iPhone Duo

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип компании Apple в Нью-Йорке
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 20 окт — ПРАЙМ. Компания Apple объявила о расширении сотрудничества с американскими компаниями, поставляющими материалы и компоненты для смартфонов iPhone Duo и iPhone 18 Pro, говорится в пресс-релизе компании.
"Сегодня Apple объявила о новых и расширенных партнерствах с американскими компаниями, которые поставляют важнейшие материалы и компоненты для iPhone Duo и iPhone 18 Pro", — говорится в сообщении.
В частности, в рамках своей программы поддержки американского производства (American Manufacturing Program, AMP) Apple сотрудничает с базирующейся в Пенсильвании компанией Perryman Company, производящей титан. Она будет поставлять титан для продукции Apple, включая iPhone Duo, отмечается в пресс-релизе.
Кроме того, в рамках производства iPhone 18 компания сотрудничает с расположенной в штате Делавэр компанией Qnity Electronics, которая будет разрабатывать технологии для новой системы переменной диафрагмы камеры.
В целом Apple сотрудничает с поставщиками во всех 50 штатах США и поддерживает более 450 тысяч рабочих мест в стране, говорится в сообщении.
В пресс-релизе также отмечается, что при выборе партнеров компания учитывает свои долгосрочные цели в области устойчивого развития. Apple намерена к 2030 году достичь "углеродной нейтральности" во всей своей деятельности.
 
ТехнологииБизнесСШАApple
 
 
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