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Новая стратегия ЕС повышает риски конфронтации в Арктике, заявил Чекунков

Новая стратегия ЕС повышает риски конфронтации в Арктике, заявил Чекунков - 20.10.2026, ПРАЙМ

Новая стратегия ЕС повышает риски конфронтации в Арктике, заявил Чекунков

Новая стратегия Евросоюза по Арктике означает продолжение его конфронтационной политики по отношению к России, этот документ обозначает путь на милитаризацию... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T22:40+0300

2026-10-20T22:40+0300

2026-10-20T22:40+0300

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Новая стратегия Евросоюза по Арктике означает продолжение его конфронтационной политики по отношению к России, этот документ обозначает путь на милитаризацию региона и фактически повышает риски конфронтации, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. "Новая стратегия в Арктике характеризуется стремлением разделять и дробить. Это характеризуется и отходом от их традиционного партнера - США. Это и продолжение конфронтационной политики по отношению к России. Это крайне неблагоприятный для будущего Арктики документ. По факту этот документ повышает риски конфронтации в Арктике. Он обозначает путь на милитаризацию Арктики", - сказал Чекунков ИС "Вести". Ранее во вторник ЕС принял новую стратегию по Арктике, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она охватывает вопросы безопасности, экономики, а также изменения климата. Из документа следует, в частности, что Брюссель планирует нарастить численность своего ледокольного флота и углубить сотрудничество с НАТО в регионе.

арктика

дальний восток

сша

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россия, мировая экономика, арктика, дальний восток, сша, алексей чекунков, урсула фон дер ляйен, ес, нато