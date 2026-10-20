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Новая стратегия ЕС повышает риски конфронтации в Арктике, заявил Чекунков
Новая стратегия ЕС повышает риски конфронтации в Арктике, заявил Чекунков - 20.10.2026, ПРАЙМ
Новая стратегия ЕС повышает риски конфронтации в Арктике, заявил Чекунков
Новая стратегия Евросоюза по Арктике означает продолжение его конфронтационной политики по отношению к России, этот документ обозначает путь на милитаризацию... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T22:40+0300
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Новая стратегия Евросоюза по Арктике означает продолжение его конфронтационной политики по отношению к России, этот документ обозначает путь на милитаризацию региона и фактически повышает риски конфронтации, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. "Новая стратегия в Арктике характеризуется стремлением разделять и дробить. Это характеризуется и отходом от их традиционного партнера - США. Это и продолжение конфронтационной политики по отношению к России. Это крайне неблагоприятный для будущего Арктики документ. По факту этот документ повышает риски конфронтации в Арктике. Он обозначает путь на милитаризацию Арктики", - сказал Чекунков ИС "Вести". Ранее во вторник ЕС принял новую стратегию по Арктике, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она охватывает вопросы безопасности, экономики, а также изменения климата. Из документа следует, в частности, что Брюссель планирует нарастить численность своего ледокольного флота и углубить сотрудничество с НАТО в регионе.
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россия, мировая экономика, арктика, дальний восток, сша, алексей чекунков, урсула фон дер ляйен, ес, нато
РОССИЯ, Мировая экономика, АРКТИКА, Дальний Восток, США, Алексей Чекунков, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, НАТО
Новая стратегия ЕС повышает риски конфронтации в Арктике, заявил Чекунков
Чекунков: новая стратегия ЕС по Арктике означает путь на милитаризацию региона
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Новая стратегия Евросоюза по Арктике означает продолжение его конфронтационной политики по отношению к России, этот документ обозначает путь на милитаризацию региона и фактически повышает риски конфронтации, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
"Новая стратегия в Арктике характеризуется стремлением разделять и дробить. Это характеризуется и отходом от их традиционного партнера - США. Это и продолжение конфронтационной политики по отношению к России. Это крайне неблагоприятный для будущего Арктики документ. По факту этот документ повышает риски конфронтации в Арктике. Он обозначает путь на милитаризацию Арктики", - сказал Чекунков ИС "Вести".
Ранее во вторник ЕС принял новую стратегию по Арктике, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она охватывает вопросы безопасности, экономики, а также изменения климата. Из документа следует, в частности, что Брюссель планирует нарастить численность своего ледокольного флота и углубить сотрудничество с НАТО в регионе.