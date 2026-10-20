Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новая стратегия ЕС повышает риски конфронтации в Арктике, заявил Чекунков - 20.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261020/arktika-874448020.html
Новая стратегия ЕС повышает риски конфронтации в Арктике, заявил Чекунков
Новая стратегия ЕС повышает риски конфронтации в Арктике, заявил Чекунков - 20.10.2026, ПРАЙМ
Новая стратегия ЕС повышает риски конфронтации в Арктике, заявил Чекунков
Новая стратегия Евросоюза по Арктике означает продолжение его конфронтационной политики по отношению к России, этот документ обозначает путь на милитаризацию... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T22:40+0300
2026-10-20T22:40+0300
россия
мировая экономика
арктика
дальний восток
сша
алексей чекунков
урсула фон дер ляйен
ес
нато
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874448020.jpg?1792525202
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Новая стратегия Евросоюза по Арктике означает продолжение его конфронтационной политики по отношению к России, этот документ обозначает путь на милитаризацию региона и фактически повышает риски конфронтации, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. "Новая стратегия в Арктике характеризуется стремлением разделять и дробить. Это характеризуется и отходом от их традиционного партнера - США. Это и продолжение конфронтационной политики по отношению к России. Это крайне неблагоприятный для будущего Арктики документ. По факту этот документ повышает риски конфронтации в Арктике. Он обозначает путь на милитаризацию Арктики", - сказал Чекунков ИС "Вести". Ранее во вторник ЕС принял новую стратегию по Арктике, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она охватывает вопросы безопасности, экономики, а также изменения климата. Из документа следует, в частности, что Брюссель планирует нарастить численность своего ледокольного флота и углубить сотрудничество с НАТО в регионе.
арктика
дальний восток
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, арктика, дальний восток, сша, алексей чекунков, урсула фон дер ляйен, ес, нато
РОССИЯ, Мировая экономика, АРКТИКА, Дальний Восток, США, Алексей Чекунков, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, НАТО
22:40 20.10.2026
 
Новая стратегия ЕС повышает риски конфронтации в Арктике, заявил Чекунков

Чекунков: новая стратегия ЕС по Арктике означает путь на милитаризацию региона

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Новая стратегия Евросоюза по Арктике означает продолжение его конфронтационной политики по отношению к России, этот документ обозначает путь на милитаризацию региона и фактически повышает риски конфронтации, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
"Новая стратегия в Арктике характеризуется стремлением разделять и дробить. Это характеризуется и отходом от их традиционного партнера - США. Это и продолжение конфронтационной политики по отношению к России. Это крайне неблагоприятный для будущего Арктики документ. По факту этот документ повышает риски конфронтации в Арктике. Он обозначает путь на милитаризацию Арктики", - сказал Чекунков ИС "Вести".
Ранее во вторник ЕС принял новую стратегию по Арктике, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она охватывает вопросы безопасности, экономики, а также изменения климата. Из документа следует, в частности, что Брюссель планирует нарастить численность своего ледокольного флота и углубить сотрудничество с НАТО в регионе.
 
РОССИЯМировая экономикаАРКТИКАДальний ВостокСШААлексей ЧекунковУрсула фон дер ЛяйенЕСНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала