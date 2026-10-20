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Авиакомпания LOT приостановила ряд международных рейсов - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Авиакомпания LOT приостановила ряд международных рейсов
Авиакомпания LOT приостановила ряд международных рейсов - 20.10.2026, ПРАЙМ
Авиакомпания LOT приостановила ряд международных рейсов
Польская государственная авиакомпания LOT приостановила выполнение ряда международных рейсов из-за высокой стоимости горючего, сообщил представитель LOT Кшиштоф | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T11:15+0300
2026-10-20T11:22+0300
бизнес
мадрид
рим
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ВАРШАВА, 20 окт – ПРАЙМ. Польская государственная авиакомпания LOT приостановила выполнение ряда международных рейсов из-за высокой стоимости горючего, сообщил представитель LOT Кшиштоф Мочульский. По его словам, причин несколько, но главная – цена топлива. "Анализ сети полетов учитывал множество факторов, определяющих рентабельность, и одним из наиболее важных являются текущие высокие цены на топливо. Их влияние на затраты перевозчика, а следовательно, и на рентабельность полетов, гораздо больше, чем в феврале, когда затраты на топливо составляли примерно 25% от всех расходов авиакомпании. Сегодня это может достигать 40%", — приводит слова Мочульского телеканал Polsat. В частности, авиаперевозчик в зимнем сезоне приостановит рейсы между Варшавой и Болоньей. Также будут приостановлены рейсы из Кракова в Барселону, Мадрид и Рим. Кроме того, будет сокращена частота некоторых рейсов на отдельных маршрутах. Пока LOT планирует возобновить полеты в начале апреля, когда будет введено летнее расписание рейсов. Еще одним фактором, влияющим на приостановку полетов, является высокая конкуренция на рынке Центральной Европы. Это ограничивает возможность повышения цен для компенсации более высоких затрат на топливо. Вместе с тем, Мочульский объявил, что перевозчик расширит свои межконтинентальные рейсы. "Мы запустили маршрут в Бангкок, а в конце марта начнем полеты в Ханой. Мы также расширяем наш флот. К середине следующего года к нему присоединятся четыре Dreamliner. Они будут использоваться для увеличения частоты полетов на существующих маршрутах, но мы также рассматриваем возможность открытия дополнительных", — пояснил представитель компании. Как сообщала Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), средняя цена авиакеросина в Европе в сентябре достигла 207,56 доллара за баррель, что на 27,8% выше среднего европейского уровня предыдущего месяца и стало максимальным показателем в мире.
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192
40
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бизнес, мадрид, рим, центральная европа
Бизнес, Мадрид, Рим, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА
11:15 20.10.2026 (обновлено: 11:22 20.10.2026)
 
Авиакомпания LOT приостановила ряд международных рейсов

Польская авиакомпания LOT приостановила выполнение ряда международных рейсов

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ВАРШАВА, 20 окт – ПРАЙМ. Польская государственная авиакомпания LOT приостановила выполнение ряда международных рейсов из-за высокой стоимости горючего, сообщил представитель LOT Кшиштоф Мочульский.
По его словам, причин несколько, но главная – цена топлива. "Анализ сети полетов учитывал множество факторов, определяющих рентабельность, и одним из наиболее важных являются текущие высокие цены на топливо. Их влияние на затраты перевозчика, а следовательно, и на рентабельность полетов, гораздо больше, чем в феврале, когда затраты на топливо составляли примерно 25% от всех расходов авиакомпании. Сегодня это может достигать 40%", — приводит слова Мочульского телеканал Polsat.
В частности, авиаперевозчик в зимнем сезоне приостановит рейсы между Варшавой и Болоньей. Также будут приостановлены рейсы из Кракова в Барселону, Мадрид и Рим. Кроме того, будет сокращена частота некоторых рейсов на отдельных маршрутах. Пока LOT планирует возобновить полеты в начале апреля, когда будет введено летнее расписание рейсов.
Еще одним фактором, влияющим на приостановку полетов, является высокая конкуренция на рынке Центральной Европы. Это ограничивает возможность повышения цен для компенсации более высоких затрат на топливо.
Вместе с тем, Мочульский объявил, что перевозчик расширит свои межконтинентальные рейсы. "Мы запустили маршрут в Бангкок, а в конце марта начнем полеты в Ханой. Мы также расширяем наш флот. К середине следующего года к нему присоединятся четыре Dreamliner. Они будут использоваться для увеличения частоты полетов на существующих маршрутах, но мы также рассматриваем возможность открытия дополнительных", — пояснил представитель компании.
Как сообщала Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), средняя цена авиакеросина в Европе в сентябре достигла 207,56 доллара за баррель, что на 27,8% выше среднего европейского уровня предыдущего месяца и стало максимальным показателем в мире.
 
БизнесМадридРимЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА
 
 
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