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Правые в Австрии призвали приостановить санкции против газа из России

Правые в Австрии призвали приостановить санкции против газа из России - 20.10.2026, ПРАЙМ

Правые в Австрии призвали приостановить санкции против газа из России

Правая Австрийская партия свободы (АПС) призвала правительство республики добиваться приостановки санкций против российского природного газа на фоне резкого... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T08:11+0300

2026-10-20T08:11+0300

2026-10-20T08:11+0300

газ

австрия

ес

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ВЕНА, 19 окт - ПРАЙМ. Правая Австрийская партия свободы (АПС) призвала правительство республики добиваться приостановки санкций против российского природного газа на фоне резкого роста цен на европейском рынке, говорится в пресс-релизе АПС. "Австрии грозит очередной энергетический ценовой кризис, и федеральное правительство должно наконец начать действовать! Мы требуем задействовать кризисную оговорку ЕС для немедленного приостановления санкций в отношении российского природного газа, отменить национальное ценообразование на CO2 и снизить сбор на природный газ до минимального уровня, установленного ЕС", - приводятся в сообщении слова депутата АПС по вопросам энергетики Пауля Хаммерля. По его словам, эти меры позволили бы сократить расходы домохозяйств примерно на 270 евро в год, а увеличение предложения газа на мировом рынке помогло бы снизить цены. Как отмечает Хаммерль, европейская цена на газ достигла 89,57 евро за мегаватт-час - максимального уровня с конца 2022 года - и примерно втрое выросла с начала года. При этом газовые хранилища Австрии заполнены лишь на 69%. Депутат предупредил, что дальнейшее подорожание газа грозит новым ценовым шоком для населения и ухудшением положения австрийской промышленности. Хаммерль также призвал отменить национальное ценообразование на выбросы CO2 применительно к природному газу и снизить соответствующий сбор до минимального уровня, предусмотренного ЕС. По его оценке, домохозяйство с годовым потреблением 15 тысяч киловатт-часов могло бы сэкономить около 180 евро за счет отмены платы за CO2 и еще 90 евро - благодаря снижению сбора на газ. "Австрия не может позволить себе второй энергетический ценовой кризис", - заключил Хаммерль.

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газ, австрия, ес