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Белоруссия и Брянская область имеют потенциал для роста товарооборота - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Белоруссия и Брянская область имеют потенциал для роста товарооборота
Белоруссия и Брянская область имеют потенциал для роста товарооборота - 20.10.2026, ПРАЙМ
Белоруссия и Брянская область имеют потенциал для роста товарооборота
Белоруссия и Брянская область имеют потенциал для увеличения взаимного товарооборота до миллиарда долларов в год, заявил белорусский вице-премьер Виктор... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T15:57+0300
2026-10-20T15:57+0300
россия
белоруссия
минск
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МИНСК, 20 окт – ПРАЙМ. Белоруссия и Брянская область имеют потенциал для увеличения взаимного товарооборота до миллиарда долларов в год, заявил белорусский вице-премьер Виктор Каранкевич. "Несмотря на внешнее давление наши экономические связи демонстрируют исключительную стабильность и устойчивость. Брянская область прочно удерживает позицию в первой десятке российских регионов по объему торговли с Республикой Беларусь", - отметил Каранкевич во вторник в Минске на встрече с губернатором Брянской области Егором Ковальчуком. Видео встречи опубликовала пресс-служба белорусского правительства. "Я думаю, что выход на один миллиард (долларов) - и потенциал, и возможности у нас имеются. Ну и с последующим дальнейшим ростом", - подчеркнул заместитель премьер-министра. Он предложил сторонам проанализировать совместные проекты, определить точки роста и скоординированными действиями обеспечить их реализацию и выход на новые знаковые ориентиры в торгово-экономическом сотрудничестве. Каранкевич предложил развивать совместные производства, увеличивать локализацию выпускаемой ими продукции и расширять номенклатуру, включая импортозамещающую продукцию. Товарооборот Белоруссии и Брянской области в 2025 году составил 836 миллионов долларов. За январь - август этого года он составил 582,2 миллиона долларов, что на 11% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
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россия, белоруссия, минск
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК
15:57 20.10.2026
 
Белоруссия и Брянская область имеют потенциал для роста товарооборота

Каранкевич: Белоруссия и Брянская область могут увеличить товарооборот до $1 млрд в год

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МИНСК, 20 окт – ПРАЙМ. Белоруссия и Брянская область имеют потенциал для увеличения взаимного товарооборота до миллиарда долларов в год, заявил белорусский вице-премьер Виктор Каранкевич.
"Несмотря на внешнее давление наши экономические связи демонстрируют исключительную стабильность и устойчивость. Брянская область прочно удерживает позицию в первой десятке российских регионов по объему торговли с Республикой Беларусь", - отметил Каранкевич во вторник в Минске на встрече с губернатором Брянской области Егором Ковальчуком. Видео встречи опубликовала пресс-служба белорусского правительства.
"Я думаю, что выход на один миллиард (долларов) - и потенциал, и возможности у нас имеются. Ну и с последующим дальнейшим ростом", - подчеркнул заместитель премьер-министра.
Он предложил сторонам проанализировать совместные проекты, определить точки роста и скоординированными действиями обеспечить их реализацию и выход на новые знаковые ориентиры в торгово-экономическом сотрудничестве.
Каранкевич предложил развивать совместные производства, увеличивать локализацию выпускаемой ими продукции и расширять номенклатуру, включая импортозамещающую продукцию.
Товарооборот Белоруссии и Брянской области в 2025 году составил 836 миллионов долларов. За январь - август этого года он составил 582,2 миллиона долларов, что на 11% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
 
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