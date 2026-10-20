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BMW досрочно прекращает выплату пособий - 20.10.2026, ПРАЙМ
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BMW досрочно прекращает выплату пособий
BMW досрочно прекращает выплату пособий - 20.10.2026, ПРАЙМ
BMW досрочно прекращает выплату пособий
Немецкий автоконцерн BMW досрочно прекращает выплату пособий в рамках программы стимулирования добровольных увольнений в Германии, передает агентство DPA со... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T18:26+0300
2026-10-20T18:26+0300
бизнес
германия
фрг
мюнхен
bmw
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БЕРЛИН, 20 окт - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн BMW досрочно прекращает выплату пособий в рамках программы стимулирования добровольных увольнений в Германии, передает агентство DPA со ссылкой на источники в компании. В июле агентство Блумберг сообщило, что BMW планирует сократить несколько тысяч сотрудников в ФРГ к концу 2027 года в рамках планов по увольнению 8 тысяч своих работников по всему миру. По последним данным, эта цель была достигнута в Германии досрочно. "Поскольку тысячи сотрудников хотят покинуть компанию, BMW досрочно завершает программу выплаты выходных пособий. Автопроизводитель заявил, что достиг своей цели по программе добровольного увольнения раньше запланированного срока", - говорится в сообщении. По данным агентства, программа завершится к середине ноября, когда стороны узнают, достигнуто ли соглашение о расторжении трудового договора. Программа выходных пособий в Германии была направлена только на так называемых косвенных сотрудников, таких как работники административного или научно-исследовательского отделов. Источники также отмечают, что интерес к программе был настолько велик, что в день публикации предложений онлайн-системы концерна оказались перегружены на несколько часов. Автоконцерн Bayerische Motoren Werke AG (BMW) специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене.
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бизнес, германия, фрг, мюнхен, bmw, rolls-royce, bmw x5
Бизнес, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, Мюнхен, BMW, Rolls-Royce, BMW X5
18:26 20.10.2026
 
BMW досрочно прекращает выплату пособий

DPA: BMW досрочно прекращает выплату пособий в рамках программы добровольных увольнений

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БЕРЛИН, 20 окт - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн BMW досрочно прекращает выплату пособий в рамках программы стимулирования добровольных увольнений в Германии, передает агентство DPA со ссылкой на источники в компании.
В июле агентство Блумберг сообщило, что BMW планирует сократить несколько тысяч сотрудников в ФРГ к концу 2027 года в рамках планов по увольнению 8 тысяч своих работников по всему миру. По последним данным, эта цель была достигнута в Германии досрочно.
"Поскольку тысячи сотрудников хотят покинуть компанию, BMW досрочно завершает программу выплаты выходных пособий. Автопроизводитель заявил, что достиг своей цели по программе добровольного увольнения раньше запланированного срока", - говорится в сообщении.
По данным агентства, программа завершится к середине ноября, когда стороны узнают, достигнуто ли соглашение о расторжении трудового договора. Программа выходных пособий в Германии была направлена только на так называемых косвенных сотрудников, таких как работники административного или научно-исследовательского отделов. Источники также отмечают, что интерес к программе был настолько велик, что в день публикации предложений онлайн-системы концерна оказались перегружены на несколько часов.
Автоконцерн Bayerische Motoren Werke AG (BMW) специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене.
 
БизнесГЕРМАНИЯФРГМюнхенBMWRolls-RoyceBMW X5
 
 
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