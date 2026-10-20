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Болгария не будет участвовать в пакете помощи Украине на 70 миллиардов евро

Болгария не будет участвовать в пакете помощи Украине на 70 миллиардов евро - 20.10.2026, ПРАЙМ

Болгария не будет участвовать в пакете помощи Украине на 70 миллиардов евро

Болгария не будет участвовать в новой помощи в размере 70 миллиардов евро, запрошенной Владимиром Зеленским на заседании Европейского совета, заявил... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T20:41+0300

2026-10-20T20:41+0300

2026-10-20T20:41+0300

мировая экономика

украина

европа

болгария

владимир зеленский

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Болгария не будет участвовать в новой помощи в размере 70 миллиардов евро, запрошенной Владимиром Зеленским на заседании Европейского совета, заявил премьер-министр Румен Радев. Радев напомнил, что ранее было принято решение о предоставлении Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, гарантом которого является Европа. "Как вы это видите на фоне всего, что происходит в Европе? Болгария не может быть частью этих 70 миллиардов", - заявил журналистам на мероприятии Радев, слова которого цитирует портал Dir.bg.Радев связал помощь Европы Киеву с одной из главных предпосылок социальных волнений во Франции и Италии. Он добавил, что конфликт на Украине должен закончиться как можно скорее. Россия неоднократно заявляла, что продолжение западного финансирования и вооружения Украины затягивает конфликт и препятствует его дипломатическому урегулированию.

украина

европа

болгария

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мировая экономика, украина, европа, болгария, владимир зеленский