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Часть Забайкалья осталась без света из-за сбоя на подстанции

Часть Забайкалья осталась без света из-за сбоя на подстанции - 20.10.2026, ПРАЙМ

Часть Забайкалья осталась без света из-за сбоя на подстанции

Часть Забайкальского края осталась без электроснабжения из-за сбоя в работе противоаварийной автоматики на магистральной подстанции, свет восстановят в... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T12:44+0300

2026-10-20T12:44+0300

2026-10-20T12:44+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 20 окт - ПРАЙМ. Часть Забайкальского края осталась без электроснабжения из-за сбоя в работе противоаварийной автоматики на магистральной подстанции, свет восстановят в ближайшее время, сообщает министерство ЖКХ региона. "Из-за сбоя в работе противоаварийной автоматики на магистральной подстанции в Забайкальском крае зафиксировано нарушение электроснабжения потребителей региона. Дана команда на включение всех потребителей. Подача электроэнергии будет восстановлена в ближайшее время", - говорится в сообщении. В настоящее время энергообъекты работают штатно, технологические нарушения не зафиксированы, добавили в краевом министерстве. Ранее власти сообщали, что электроснабжение восстанавливают в Чите, где из-за отсутствия света частично не работают и светофоры.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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