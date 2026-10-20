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Часть Забайкалья осталась без света из-за сбоя на подстанции
Часть Забайкалья осталась без света из-за сбоя на подстанции - 20.10.2026, ПРАЙМ
Часть Забайкалья осталась без света из-за сбоя на подстанции
Часть Забайкальского края осталась без электроснабжения из-за сбоя в работе противоаварийной автоматики на магистральной подстанции, свет восстановят в... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T12:44+0300
2026-10-20T12:44+0300
2026-10-20T12:44+0300
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https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874422737.jpg?1792489486
ВЛАДИВОСТОК, 20 окт - ПРАЙМ. Часть Забайкальского края осталась без электроснабжения из-за сбоя в работе противоаварийной автоматики на магистральной подстанции, свет восстановят в ближайшее время, сообщает министерство ЖКХ региона.
"Из-за сбоя в работе противоаварийной автоматики на магистральной подстанции в Забайкальском крае зафиксировано нарушение электроснабжения потребителей региона. Дана команда на включение всех потребителей. Подача электроэнергии будет восстановлена в ближайшее время", - говорится в сообщении.
В настоящее время энергообъекты работают штатно, технологические нарушения не зафиксированы, добавили в краевом министерстве.
Ранее власти сообщали, что электроснабжение восстанавливают в Чите, где из-за отсутствия света частично не работают и светофоры.
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чита
Часть Забайкалья осталась без света из-за сбоя на подстанции
Часть Забайкалья осталась без света из-за сбоя в работе автоматики на подстанции
ВЛАДИВОСТОК, 20 окт - ПРАЙМ. Часть Забайкальского края осталась без электроснабжения из-за сбоя в работе противоаварийной автоматики на магистральной подстанции, свет восстановят в ближайшее время, сообщает министерство ЖКХ региона.
"Из-за сбоя в работе противоаварийной автоматики на магистральной подстанции в Забайкальском крае зафиксировано нарушение электроснабжения потребителей региона. Дана команда на включение всех потребителей. Подача электроэнергии будет восстановлена в ближайшее время", - говорится в сообщении.
В настоящее время энергообъекты работают штатно, технологические нарушения не зафиксированы, добавили в краевом министерстве.
Ранее власти сообщали, что электроснабжение восстанавливают в Чите, где из-за отсутствия света частично не работают и светофоры.