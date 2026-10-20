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Чекунков рассказал о грузах, перевозимых по Севморпути
Чекунков рассказал о грузах, перевозимых по Севморпути - 20.10.2026, ПРАЙМ
Чекунков рассказал о грузах, перевозимых по Севморпути
Более 90% грузов, перевозимых по Северному морскому пути, - это углеводороды, сжиженный природный газ и нефть идут по всему пути и в страны Европы, и в Азию,... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T22:39+0300
2026-10-20T22:39+0300
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газ
россия
европа
азия
дальний восток
алексей чекунков
северный морской путь
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Более 90% грузов, перевозимых по Северному морскому пути, - это углеводороды, сжиженный природный газ и нефть идут по всему пути и в страны Европы, и в Азию, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. "На сегодня, конечно, более 90% (всех грузов - ред.) - это углеводороды. И это тоже важнейшая часть мирового энергетического баланса", - сказал Чекунков ИС "Вести". Он отметил, что по этому маршруту поставки углеводородов сжиженного природного газа и нефти идут по всему пути и в страны Европы, и в Азию, в частности в Южную Корею. Северный морской путь представляет собой уникальный и стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. На сегодня все больше растет потребность в использовании Севморпути не только среди российских судовладельцев, но иностранных. Интерес связан не только с тем, что данный маршрут является наиболее коротким между Европой и Азией, но и в связи с небезопасной обстановкой в акватории Красного моря и Персидского залива.
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газ, россия, европа, азия, дальний восток, алексей чекунков, северный морской путь
Газ, РОССИЯ, ЕВРОПА, АЗИЯ, Дальний Восток, Алексей Чекунков, Северный морской путь
Чекунков рассказал о грузах, перевозимых по Севморпути
Чекунков заявил, что углеводороды составляют более 90% грузов, перевозимых по Севморпути
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Более 90% грузов, перевозимых по Северному морскому пути, - это углеводороды, сжиженный природный газ и нефть идут по всему пути и в страны Европы, и в Азию, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
"На сегодня, конечно, более 90% (всех грузов - ред.) - это углеводороды. И это тоже важнейшая часть мирового энергетического баланса", - сказал Чекунков ИС "Вести".
Он отметил, что по этому маршруту поставки углеводородов сжиженного природного газа и нефти идут по всему пути и в страны Европы, и в Азию, в частности в Южную Корею.
Северный морской путь представляет собой уникальный и стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. На сегодня все больше растет потребность в использовании Севморпути не только среди российских судовладельцев, но иностранных. Интерес связан не только с тем, что данный маршрут является наиболее коротким между Европой и Азией, но и в связи с небезопасной обстановкой в акватории Красного моря и Персидского залива.