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Чекунков назвал Севморпуть запасным парашютом для стран Азии
Чекунков назвал Севморпуть запасным парашютом для стран Азии - 20.10.2026, ПРАЙМ
Чекунков назвал Севморпуть запасным парашютом для стран Азии
Северный морской путь как альтернативный маршрут является запасным парашютом для стран Азии в части безопасности, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T22:51+0300
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дальний восток
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минвостокразвития
северный морской путь
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Северный морской путь как альтернативный маршрут является запасным парашютом для стран Азии в части безопасности, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. "Преимущество, которые дает Севморпуть, а в летний сезон - это в полтора раза по сравнению с Суэцким каналом и в два раза по сравнению с обходом Африки вокруг Южного Мыса, - эти преимущества, безусловно, не только для Китая, для всех стран Восточной Азии и для стран Южной Азии являются важным аргументом. Но если раньше это была только экономика, сейчас это еще и безопасность. А в части безопасности иметь альтернативный путь - это все равно что иметь запасной парашют", - сказал Чекунков ИС "Вести". Разговор ведется со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, напомнил министр. "Это и такие страны, как Индия, Таиланд, Вьетнам, даже страны Ближнего Востока, для которых, откровенно говоря, Севморпуть географически является очень далеким, понимают, что есть сценарии, это неблагоприятные сценарии, но такой реализации рисков для мирового транспорта, для мировой морской торговли, при которых Севморпуть может оказаться дорогой жизни между Европой и Азией, такой, которой было Ладожское озеро во время Великой Отечественной войны для Ленинграда", - добавил глава Минвостокразвития. Северный морской путь представляет собой уникальный и стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. На сегодня все больше растет потребность в использовании Севморпути не только среди российских судовладельцев, но иностранных. Интерес связан не только с тем, что данный маршрут является наиболее коротким между Европой и Азией, но и в связи с небезопасной обстановкой в акватории Красного моря и Персидского залива.
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россия, бизнес, азия, европа, дальний восток, алексей чекунков, минвостокразвития, северный морской путь
РОССИЯ, Бизнес, АЗИЯ, ЕВРОПА, Дальний Восток, Алексей Чекунков, Минвостокразвития, Северный морской путь
Чекунков назвал Севморпуть запасным парашютом для стран Азии
Чекунков: Севморпуть стал запасным парашютом для стран Азии в части безопасности
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Северный морской путь как альтернативный маршрут является запасным парашютом для стран Азии в части безопасности, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
"Преимущество, которые дает Севморпуть, а в летний сезон - это в полтора раза по сравнению с Суэцким каналом и в два раза по сравнению с обходом Африки вокруг Южного Мыса, - эти преимущества, безусловно, не только для Китая, для всех стран Восточной Азии и для стран Южной Азии являются важным аргументом. Но если раньше это была только экономика, сейчас это еще и безопасность. А в части безопасности иметь альтернативный путь - это все равно что иметь запасной парашют", - сказал Чекунков ИС "Вести".
Разговор ведется со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, напомнил министр.
"Это и такие страны, как Индия, Таиланд, Вьетнам, даже страны Ближнего Востока, для которых, откровенно говоря, Севморпуть географически является очень далеким, понимают, что есть сценарии, это неблагоприятные сценарии, но такой реализации рисков для мирового транспорта, для мировой морской торговли, при которых Севморпуть может оказаться дорогой жизни между Европой и Азией, такой, которой было Ладожское озеро во время Великой Отечественной войны для Ленинграда", - добавил глава Минвостокразвития.
Северный морской путь представляет собой уникальный и стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. На сегодня все больше растет потребность в использовании Севморпути не только среди российских судовладельцев, но иностранных. Интерес связан не только с тем, что данный маршрут является наиболее коротким между Европой и Азией, но и в связи с небезопасной обстановкой в акватории Красного моря и Персидского залива.