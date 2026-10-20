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Чекунков оценил грузопоток по Севморпути к середине 2030-х годов
Чекунков оценил грузопоток по Севморпути к середине 2030-х годов - 20.10.2026, ПРАЙМ
Чекунков оценил грузопоток по Севморпути к середине 2030-х годов
Грузопоток по Северному морскому пути с учетом реализации задуманных проектов может достичь 150-200 миллионов тонн к середине 2030-х годов, заявил министр РФ по | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T22:52+0300
2026-10-20T22:52+0300
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Грузопоток по Северному морскому пути с учетом реализации задуманных проектов может достичь 150-200 миллионов тонн к середине 2030-х годов, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. "С реализацией всех проектов я убежден, что мы перешагнем цифру в 100 миллионов тонн где-то в начале тридцатых годов и к середине тридцатых годов выйдем на 150-200 миллионов тонн при реализации всех задуманных проектов на Ямале, Таймыре, Кольском полуострове, на всей протяженности Севморпути", - сказал Чекунков ИС "Вести". Северный морской путь представляет собой уникальный и стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. На сегодня все больше растет потребность в использовании Севморпути не только среди российских судовладельцев, но иностранных. Интерес связан не только с тем, что данный маршрут является наиболее коротким между Европой и Азией, но и в связи с небезопасной обстановкой в акватории Красного моря и Персидского залива.
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Бизнес, РОССИЯ, Дальний Восток, АРКТИКА, ЯМАЛ, Алексей Чекунков, Северный морской путь
Чекунков оценил грузопоток по Севморпути к середине 2030-х годов
Чекунков: грузопоток по Севморпути может достичь 150-200 миллионов тонн к середине 2030-х
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Грузопоток по Северному морскому пути с учетом реализации задуманных проектов может достичь 150-200 миллионов тонн к середине 2030-х годов, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
"С реализацией всех проектов я убежден, что мы перешагнем цифру в 100 миллионов тонн где-то в начале тридцатых годов и к середине тридцатых годов выйдем на 150-200 миллионов тонн при реализации всех задуманных проектов на Ямале, Таймыре, Кольском полуострове, на всей протяженности Севморпути", - сказал Чекунков ИС "Вести".
Северный морской путь представляет собой уникальный и стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. На сегодня все больше растет потребность в использовании Севморпути не только среди российских судовладельцев, но иностранных. Интерес связан не только с тем, что данный маршрут является наиболее коротким между Европой и Азией, но и в связи с небезопасной обстановкой в акватории Красного моря и Персидского залива.