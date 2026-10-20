https://1prime.ru/20261020/chekunkov-874448693.html

Чекунков оценил грузопоток по Севморпути к середине 2030-х годов

Чекунков оценил грузопоток по Севморпути к середине 2030-х годов - 20.10.2026, ПРАЙМ

Чекунков оценил грузопоток по Севморпути к середине 2030-х годов

Грузопоток по Северному морскому пути с учетом реализации задуманных проектов может достичь 150-200 миллионов тонн к середине 2030-х годов, заявил министр РФ по | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T22:52+0300

2026-10-20T22:52+0300

2026-10-20T22:52+0300

бизнес

россия

дальний восток

арктика

ямал

алексей чекунков

северный морской путь

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874448693.jpg?1792525923

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Грузопоток по Северному морскому пути с учетом реализации задуманных проектов может достичь 150-200 миллионов тонн к середине 2030-х годов, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. "С реализацией всех проектов я убежден, что мы перешагнем цифру в 100 миллионов тонн где-то в начале тридцатых годов и к середине тридцатых годов выйдем на 150-200 миллионов тонн при реализации всех задуманных проектов на Ямале, Таймыре, Кольском полуострове, на всей протяженности Севморпути", - сказал Чекунков ИС "Вести". Северный морской путь представляет собой уникальный и стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. На сегодня все больше растет потребность в использовании Севморпути не только среди российских судовладельцев, но иностранных. Интерес связан не только с тем, что данный маршрут является наиболее коротким между Европой и Азией, но и в связи с небезопасной обстановкой в акватории Красного моря и Персидского залива.

дальний восток

арктика

ямал

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, дальний восток, арктика, ямал, алексей чекунков, северный морской путь