https://1prime.ru/20261020/chernigov-874418483.html

В Чернигове около 40 тысяч абонентов останутся без света

В Чернигове около 40 тысяч абонентов останутся без света - 20.10.2026, ПРАЙМ

В Чернигове около 40 тысяч абонентов останутся без света

Около 40 тысяч абонентов останутся без электроснабжения в Чернигове на севере Украины из-за проведения аварийно-восстановительных работ на энергообъекте в... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T11:34+0300

2026-10-20T11:34+0300

2026-10-20T11:34+0300

украина

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874418483.jpg?1792485245

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Около 40 тысяч абонентов останутся без электроснабжения в Чернигове на севере Украины из-за проведения аварийно-восстановительных работ на энергообъекте в городе, сообщили во вторник в компании "Черниговоблэнерго". "В связи с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на энергообъекте в городе Чернигов, будут обесточиваться около 40 тысяч абонентов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. По информации компании, окончание работ планируется сегодня до 17.00 мск.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина