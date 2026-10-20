https://1prime.ru/20261020/chernigov-874418483.html
В Чернигове около 40 тысяч абонентов останутся без света
В Чернигове около 40 тысяч абонентов останутся без света - 20.10.2026, ПРАЙМ
В Чернигове около 40 тысяч абонентов останутся без света
Около 40 тысяч абонентов останутся без электроснабжения в Чернигове на севере Украины из-за проведения аварийно-восстановительных работ на энергообъекте в... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T11:34+0300
2026-10-20T11:34+0300
2026-10-20T11:34+0300
украина
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Около 40 тысяч абонентов останутся без электроснабжения в Чернигове на севере Украины из-за проведения аварийно-восстановительных работ на энергообъекте в городе, сообщили во вторник в компании "Черниговоблэнерго".
"В связи с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на энергообъекте в городе Чернигов, будут обесточиваться около 40 тысяч абонентов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
По информации компании, окончание работ планируется сегодня до 17.00 мск.
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украина
В Чернигове около 40 тысяч абонентов останутся без света
"Черниговоблэнерго": около 40 тысяч абонентов останутся без электроснабжения в Чернигове
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Около 40 тысяч абонентов останутся без электроснабжения в Чернигове на севере Украины из-за проведения аварийно-восстановительных работ на энергообъекте в городе, сообщили во вторник в компании "Черниговоблэнерго".
"В связи с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на энергообъекте в городе Чернигов, будут обесточиваться около 40 тысяч абонентов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
По информации компании, окончание работ планируется сегодня до 17.00 мск.