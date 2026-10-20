https://1prime.ru/20261020/chita-874438583.html

В Чите полностью восстановили электроснабжение после отключения света

В Чите полностью восстановили электроснабжение после отключения света - 20.10.2026, ПРАЙМ

В Чите полностью восстановили электроснабжение после отключения света

Электроснабжение полностью восстановили в Чите после крупного отключения света в Забайкальском крае, сообщило региональное министерство ЖКХ. | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T17:46+0300

2026-10-20T17:46+0300

2026-10-20T17:46+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 20 окт - ПРАЙМ. Электроснабжение полностью восстановили в Чите после крупного отключения света в Забайкальском крае, сообщило региональное министерство ЖКХ. Во вторник 10 районов Забайкальского края, включая Читу, остались без электроснабжения из-за сбоя в работе противоаварийной автоматики на магистральной подстанции. В Чите частично отключились светофоры и остановились троллейбусы. Позже в районах края электроснабжение восстановили. "Электроснабжение в регионе и городе Чита полностью восстановлено", - говорится в сообщении министерства.

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