https://1prime.ru/20261020/chita-874438583.html
В Чите полностью восстановили электроснабжение после отключения света
В Чите полностью восстановили электроснабжение после отключения света - 20.10.2026, ПРАЙМ
В Чите полностью восстановили электроснабжение после отключения света
Электроснабжение полностью восстановили в Чите после крупного отключения света в Забайкальском крае, сообщило региональное министерство ЖКХ. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T17:46+0300
2026-10-20T17:46+0300
2026-10-20T17:46+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 20 окт - ПРАЙМ. Электроснабжение полностью восстановили в Чите после крупного отключения света в Забайкальском крае, сообщило региональное министерство ЖКХ.
Во вторник 10 районов Забайкальского края, включая Читу, остались без электроснабжения из-за сбоя в работе противоаварийной автоматики на магистральной подстанции. В Чите частично отключились светофоры и остановились троллейбусы. Позже в районах края электроснабжение восстановили.
"Электроснабжение в регионе и городе Чита полностью восстановлено", - говорится в сообщении министерства.
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В Чите полностью восстановили электроснабжение после отключения света
В Чите восстановили электроснабжение после крупного отключения света в Забайкалье
ВЛАДИВОСТОК, 20 окт - ПРАЙМ. Электроснабжение полностью восстановили в Чите после крупного отключения света в Забайкальском крае, сообщило региональное министерство ЖКХ.
Во вторник 10 районов Забайкальского края, включая Читу, остались без электроснабжения из-за сбоя в работе противоаварийной автоматики на магистральной подстанции. В Чите частично отключились светофоры и остановились троллейбусы. Позже в районах края электроснабжение восстановили.
"Электроснабжение в регионе и городе Чита полностью восстановлено", - говорится в сообщении министерства.