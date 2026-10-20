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Доля трансграничных расчетов Казахстана со странами ШОС достигла почти 70% - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Доля трансграничных расчетов Казахстана со странами ШОС достигла почти 70%
Доля трансграничных расчетов Казахстана со странами ШОС достигла почти 70% - 20.10.2026, ПРАЙМ
Доля трансграничных расчетов Казахстана со странами ШОС достигла почти 70%
Доля трансграничных расчетов Казахстана со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) достигла почти 70%, заявил премьер-министр Казахстана Олжас... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T11:34+0300
2026-10-20T11:34+0300
финансы
мировая экономика
казахстан
душанбе
шос
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ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Доля трансграничных расчетов Казахстана со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) достигла почти 70%, заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. "Еще одним важным направлением является расширение использования национальных валют во взаиморасчетах. Их доля в трансграничных платежах Казахстана с другими государственными членами организации уже достигает почти 70%", - сказал Бектенов на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Душанбе. Премьер Казахстана подчеркнул, что это убедительный пример того, как договоренности между странами находят практическое применение. Он отметил, что регион представляет собой один из ключевых узлов мировой экономики, охватывающей крупнейшие производственные, энергетические, продовольственные и потребительские рынки. Бектенов выразил уверенность, что объединение усилий стран Организации в части устранения барьеров и ограничений для свободного движения товаров, позволит придать дополнительный импульс к дальнейшему расширению торгово-экономических связей.
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финансы, мировая экономика, казахстан, душанбе, шос
Финансы, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, Душанбе, ШОС
11:34 20.10.2026
 
Доля трансграничных расчетов Казахстана со странами ШОС достигла почти 70%

Бектенов: доля трансграничных расчетов Казахстана со странами ШОС достигла почти 70%

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ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Доля трансграничных расчетов Казахстана со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) достигла почти 70%, заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.
"Еще одним важным направлением является расширение использования национальных валют во взаиморасчетах. Их доля в трансграничных платежах Казахстана с другими государственными членами организации уже достигает почти 70%", - сказал Бектенов на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Душанбе.
Премьер Казахстана подчеркнул, что это убедительный пример того, как договоренности между странами находят практическое применение. Он отметил, что регион представляет собой один из ключевых узлов мировой экономики, охватывающей крупнейшие производственные, энергетические, продовольственные и потребительские рынки. Бектенов выразил уверенность, что объединение усилий стран Организации в части устранения барьеров и ограничений для свободного движения товаров, позволит придать дополнительный импульс к дальнейшему расширению торгово-экономических связей.
 
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