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Доля туризма в экономике Москвы может вырасти до 7% к 2030 году

Доля туризма в экономике Москвы может вырасти до 7% к 2030 году - 20.10.2026, ПРАЙМ

Доля туризма в экономике Москвы может вырасти до 7% к 2030 году

Доля туризма в экономике Москвы может вырасти до 7% к 2030 году, ожидает заместитель председателя столичного комитета по туризму Булат Нурмуханов. | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T14:50+0300

2026-10-20T14:50+0300

2026-10-20T14:50+0300

туризм

бизнес

москва

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Доля туризма в экономике Москвы может вырасти до 7% к 2030 году, ожидает заместитель председателя столичного комитета по туризму Булат Нурмуханов. "Если сегодня доля туризма в экономике Москвы составляет около 3-4%, то, согласно стратегии мэра Москвы, к 2030 году мы планируем достигнуть показателей в 6-7%", - сообщил Нурмуханов на сессии II Московского инвестиционно-промышленного форума. По его словам, с 2019 года средняя продолжительность пребывания путешественников в столице увеличилась с трех до пяти дней, а доля повторных посещений выросла до 58%. "Также с 2024 года в реестре Москвы появилось более 400 новых средств размещения вместимостью порядка 94 тысяч мест. В прошедший период в Москве открылись 16 гостиниц категории 3-5 звезд. Из них три гостиницы открылись в этом году. Всего в Москве на сегодняшний день действуют более двух тысяч классифицированных средств размещения", - отметил Нурмуханов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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туризм, бизнес, москва