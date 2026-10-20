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Доля туризма в экономике Москвы может вырасти до 7% к 2030 году
Доля туризма в экономике Москвы может вырасти до 7% к 2030 году - 20.10.2026, ПРАЙМ
Доля туризма в экономике Москвы может вырасти до 7% к 2030 году
Доля туризма в экономике Москвы может вырасти до 7% к 2030 году, ожидает заместитель председателя столичного комитета по туризму Булат Нурмуханов. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T14:50+0300
2026-10-20T14:50+0300
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туризм
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москва
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Доля туризма в экономике Москвы может вырасти до 7% к 2030 году, ожидает заместитель председателя столичного комитета по туризму Булат Нурмуханов.
"Если сегодня доля туризма в экономике Москвы составляет около 3-4%, то, согласно стратегии мэра Москвы, к 2030 году мы планируем достигнуть показателей в 6-7%", - сообщил Нурмуханов на сессии II Московского инвестиционно-промышленного форума.
По его словам, с 2019 года средняя продолжительность пребывания путешественников в столице увеличилась с трех до пяти дней, а доля повторных посещений выросла до 58%.
"Также с 2024 года в реестре Москвы появилось более 400 новых средств размещения вместимостью порядка 94 тысяч мест. В прошедший период в Москве открылись 16 гостиниц категории 3-5 звезд. Из них три гостиницы открылись в этом году. Всего в Москве на сегодняшний день действуют более двух тысяч классифицированных средств размещения", - отметил Нурмуханов.
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туризм, бизнес, москва
Доля туризма в экономике Москвы может вырасти до 7% к 2030 году
Доля туризма в экономике Москвы может вырасти до 7% к 2030 году
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Доля туризма в экономике Москвы может вырасти до 7% к 2030 году, ожидает заместитель председателя столичного комитета по туризму Булат Нурмуханов.
"Если сегодня доля туризма в экономике Москвы составляет около 3-4%, то, согласно стратегии мэра Москвы, к 2030 году мы планируем достигнуть показателей в 6-7%", - сообщил Нурмуханов на сессии II Московского инвестиционно-промышленного форума.
По его словам, с 2019 года средняя продолжительность пребывания путешественников в столице увеличилась с трех до пяти дней, а доля повторных посещений выросла до 58%.
"Также с 2024 года в реестре Москвы появилось более 400 новых средств размещения вместимостью порядка 94 тысяч мест. В прошедший период в Москве открылись 16 гостиниц категории 3-5 звезд. Из них три гостиницы открылись в этом году. Всего в Москве на сегодняшний день действуют более двух тысяч классифицированных средств размещения", - отметил Нурмуханов.