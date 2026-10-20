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Доверие инвесторов к экономике Германии в октябре снизилось до 28,1 пункта
Доверие инвесторов к экономике Германии в октябре снизилось до 28,1 пункта - 20.10.2026, ПРАЙМ
Доверие инвесторов к экономике Германии в октябре снизилось до 28,1 пункта
Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в октябре снизился до 28,1 пункта с 34,7 пункта в сентябре, следует из доклада Центра исследований экономики... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T12:23+0300
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мировая экономика
германия
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в октябре снизился до 28,1 пункта с 34,7 пункта в сентябре, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW).Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижение показателя только до 30 пунктов.При этом индекс текущих экономических условий в Германии поднялся до минус 35,9 пункта с минус 47,1 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали показателя на уровне минус 45 пункта.Индекс экономических ожиданий в еврозоне, по данным организации, снизился до 18,5 пункта с 25,8 пункта месяцем ранее. Индекс оценки экономической ситуации стран европейского валютного блока опустился до минус 14,8 пункта с минус 13,9 пункта."Немецкая экономика медленно выходит из стагнации, но восстановление не самоподдерживается. Частное потребление и инвестиции остаются слабыми из-за высоких цен на энергоносители: они оказывают давление на реальные доходы, увеличивают производственные затраты и удерживают инфляцию выше в течение длительного времени", - приводится в релизе комментарий президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach).
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мировая экономика, германия
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ
Доверие инвесторов к экономике Германии в октябре снизилось до 28,1 пункта
ZEW: индекс доверия инвесторов к экономике Германии в октябре снизился до 28,1 пункта
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в октябре снизился до 28,1 пункта с 34,7 пункта в сентябре, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижение показателя только до 30 пунктов.
При этом индекс текущих экономических условий в Германии
поднялся до минус 35,9 пункта с минус 47,1 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали показателя на уровне минус 45 пункта.
Индекс экономических ожиданий в еврозоне, по данным организации, снизился до 18,5 пункта с 25,8 пункта месяцем ранее. Индекс оценки экономической ситуации стран европейского валютного блока опустился до минус 14,8 пункта с минус 13,9 пункта.
"Немецкая экономика медленно выходит из стагнации, но восстановление не самоподдерживается. Частное потребление и инвестиции остаются слабыми из-за высоких цен на энергоносители: они оказывают давление на реальные доходы, увеличивают производственные затраты и удерживают инфляцию выше в течение длительного времени", - приводится в релизе комментарий президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach).