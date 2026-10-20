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Четыре из пяти фракций Госдумы одобрили кандидатов в правительство

Четыре из пяти фракций Госдумы одобрили кандидатов в правительство - 20.10.2026, ПРАЙМ

Четыре из пяти фракций Госдумы одобрили кандидатов в правительство

Думские фракции "Единая Россия", "Справедливая Россия", "Новые люди" и ЛДПР поддержали кандидатов на должности в правительстве РФ. Окончательное решение КПРФ... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T11:40+0300

2026-10-20T11:40+0300

2026-10-20T12:07+0300

россия

михаил мишустин

владимир путин

вячеслав володин

госдума

единая россия

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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Думские фракции "Единая Россия", "Справедливая Россия", "Новые люди" и ЛДПР поддержали кандидатов на должности в правительстве РФ. Окончательное решение КПРФ примет в среду, 21 октября, на пленарном заседании по итогам выступлений кандидатов.Фракция "Справедливая Россия" поддержала всех предложенных кандидатов. Лидер партии Сергей Миронов отметил, что нынешний министр транспорта Андрей Никитин хорошо зарекомендовал себя на посту и обеспечил нормальное функционирование отрасли в непростое время. Положительную оценку получил и Дмитрий Ядров, предложенный на пост министра транспорта: с 2023 года в должности главы Росавиации ему удалось провести модернизацию авиасообщения и организовать ремонт импортной техники в условиях санкций. Миронов также отметил опыт Ирины Окладниковой в Минфине и профессионализм Олега Кожемяко, губернатора Приморского края.Фракция "Единая Россия" единогласно поддержала кандидатов. Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев заявил, что все претенденты обладают необходимыми профессиональными навыками. Он отдельно выделил Кожемяко, подчеркнув, что его региональный опыт и знание повестки усилят голос регионов в правительстве.Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что фракция примет окончательное решение в среду. "Завтра мы их должны выслушать. Они сегодня заявку сделали неплохую", — сказал он.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин направил в Госдуму кандидатуры новых членов правительства после встречи с президентом Владимиром Путиным. На должность вице-премьера — руководителя аппарата правительства предложена Ирина Окладникова, на должность вице-премьера — полпреда в ДФО — Олег Кожемяко, на должность вице-премьера по транспорту — Андрей Никитин, на пост министра транспорта — Дмитрий Ядров, а на новую должность вице-премьера — министра финансов — Антон Силуанов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин поддержал предложения Мишустина, а все вице-премьеры продолжат работу до выхода соответствующих указов.

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россия, михаил мишустин, владимир путин, вячеслав володин, госдума, единая россия