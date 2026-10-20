https://1prime.ru/20261020/ekspert-874406758.html
Эксперт оценил презентацию летающего Tesla Roadster
Эксперт оценил презентацию летающего Tesla Roadster - 20.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценил презентацию летающего Tesla Roadster
Презентация летающего Tesla Roadster выглядела убедительно, но запуск его в массовое производство маловероятен из-за сомнений в безопасности таких авто, считает | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T01:17+0300
2026-10-20T01:17+0300
2026-10-20T01:17+0300
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ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Презентация летающего Tesla Roadster выглядела убедительно, но запуск его в массовое производство маловероятен из-за сомнений в безопасности таких авто, считает доктор экономических наук, заведующий кафедрой финансов бизнес-школы Университета Флориды Джей Риттер.
На прошлой неделе компания Tesla представила электрический спорткар Roadster, который в ходе демонстрации совершил прыжок через препятствие, вращался вокруг своей оси, недолго парил над землей, а затем безопасно приземлился, перевернувшись в падении.
"Я ожидаю, что произведут несколько новых автомобилей. Серьезной проблемой станут вопросы ответственности за качество продукции", - сказал Риттер РИА Новости.
По его словам, сомнения в безопасности транспортного средства не позволят выпустить Roadster в массовое производство.
"Если что-то пойдет не по плану, и кто-то погибнет при падении двухтонного автомобиля с неба - что тогда?" - сказал профессор.
При этом он не сомневается в том, что презентация автомобиля была настоящей.
"Я смотрел видео. Как я понимаю презентация была реальной и прошла вживую в присутствии публики", - отметил Риттер.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что был впечатлен презентацией компании Илона Маска, но сам вряд ли окажется в салоне нового автомобиля. Сам Маск позднее пообещал, что Roadster сможет выполнять трюки в автономном режиме и будет наделен "сознанием".
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бизнес, сша, дональд трамп
Бизнес, США, Дональд Трамп
Эксперт оценил презентацию летающего Tesla Roadster
Экономист Риттер: запуск летающего Tesla Roadster в массовое производство маловероятен
ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Презентация летающего Tesla Roadster выглядела убедительно, но запуск его в массовое производство маловероятен из-за сомнений в безопасности таких авто, считает доктор экономических наук, заведующий кафедрой финансов бизнес-школы Университета Флориды Джей Риттер.
На прошлой неделе компания Tesla представила электрический спорткар Roadster, который в ходе демонстрации совершил прыжок через препятствие, вращался вокруг своей оси, недолго парил над землей, а затем безопасно приземлился, перевернувшись в падении.
"Я ожидаю, что произведут несколько новых автомобилей. Серьезной проблемой станут вопросы ответственности за качество продукции", - сказал Риттер РИА Новости.
По его словам, сомнения в безопасности транспортного средства не позволят выпустить Roadster в массовое производство.
"Если что-то пойдет не по плану, и кто-то погибнет при падении двухтонного автомобиля с неба - что тогда?" - сказал профессор.
При этом он не сомневается в том, что презентация автомобиля была настоящей.
"Я смотрел видео. Как я понимаю презентация была реальной и прошла вживую в присутствии публики", - отметил Риттер.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что был впечатлен презентацией компании Илона Маска, но сам вряд ли окажется в салоне нового автомобиля. Сам Маск позднее пообещал, что Roadster сможет выполнять трюки в автономном режиме и будет наделен "сознанием".