https://1prime.ru/20261020/ekspert-874407447.html

Эксперт рассказал, когда лучше оформлять самозапрет на кредиты

Эксперт рассказал, когда лучше оформлять самозапрет на кредиты - 20.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, когда лучше оформлять самозапрет на кредиты

Самозапрет на кредиты в России лучше оформлять перед длительной поездкой, когда есть уверенность, что в ближайшие дни ссуды не понадобятся, рассказал РИА... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T04:09+0300

2026-10-20T04:09+0300

2026-10-20T04:09+0300

бизнес

финансы

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874407447.jpg?1792458542

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Самозапрет на кредиты в России лучше оформлять перед длительной поездкой, когда есть уверенность, что в ближайшие дни ссуды не понадобятся, рассказал РИА Новости исполнительный директор "Альфа-Денеги" Георгий Хохлов. "Самозапрет - полезный инструмент для тех, кто понимает, что в будущем не планирует обращаться за займом. Его можно рассмотреть перед длительной поездкой или переездом, когда вы точно знаете, что некоторое время не собираетесь оформлять кредит или заем", - сказал он. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными, например, можно запретить только дистанционное оформление займов. Хохлов также напомнил, что самозапрет не применяется к ипотеке, автокредитам под залог автомобиля и образовательным кредитам, при этом он не мешает пользоваться уже выданной кредитной картой и не влияет на погашение действующих обязательств. По его мнению, воспринимать самозапрет как обязательную меру не нужно, так как в жизни могут возникнуть незапланированные расходы, и наличие ограничения станет еще одним шагом перед обращением за деньгами. Закон о самозапрете на заключение договоров потребительских кредитов (займов) заработал с 1 марта 2025 года. Начиная с этой даты все желающие могли воспользоваться данным сервисом на "Госуслугах". С 1 сентября прошлого года прибегнуть к услуге установления или снятия самозапрета стало возможно и через в МФЦ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы