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Эксперт рассказал, когда лучше оформлять самозапрет на кредиты - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, когда лучше оформлять самозапрет на кредиты
Эксперт рассказал, когда лучше оформлять самозапрет на кредиты - 20.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, когда лучше оформлять самозапрет на кредиты
Самозапрет на кредиты в России лучше оформлять перед длительной поездкой, когда есть уверенность, что в ближайшие дни ссуды не понадобятся, рассказал РИА... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T04:09+0300
2026-10-20T04:09+0300
бизнес
финансы
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Самозапрет на кредиты в России лучше оформлять перед длительной поездкой, когда есть уверенность, что в ближайшие дни ссуды не понадобятся, рассказал РИА Новости исполнительный директор "Альфа-Денеги" Георгий Хохлов. "Самозапрет - полезный инструмент для тех, кто понимает, что в будущем не планирует обращаться за займом. Его можно рассмотреть перед длительной поездкой или переездом, когда вы точно знаете, что некоторое время не собираетесь оформлять кредит или заем", - сказал он. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными, например, можно запретить только дистанционное оформление займов. Хохлов также напомнил, что самозапрет не применяется к ипотеке, автокредитам под залог автомобиля и образовательным кредитам, при этом он не мешает пользоваться уже выданной кредитной картой и не влияет на погашение действующих обязательств. По его мнению, воспринимать самозапрет как обязательную меру не нужно, так как в жизни могут возникнуть незапланированные расходы, и наличие ограничения станет еще одним шагом перед обращением за деньгами. Закон о самозапрете на заключение договоров потребительских кредитов (займов) заработал с 1 марта 2025 года. Начиная с этой даты все желающие могли воспользоваться данным сервисом на "Госуслугах". С 1 сентября прошлого года прибегнуть к услуге установления или снятия самозапрета стало возможно и через в МФЦ.
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бизнес, финансы
Бизнес, Финансы
04:09 20.10.2026
 
Эксперт рассказал, когда лучше оформлять самозапрет на кредиты

Хохлов: самозапрет на кредиты в России лучше оформлять перед длительной поездкой

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Самозапрет на кредиты в России лучше оформлять перед длительной поездкой, когда есть уверенность, что в ближайшие дни ссуды не понадобятся, рассказал РИА Новости исполнительный директор "Альфа-Денеги" Георгий Хохлов.
"Самозапрет - полезный инструмент для тех, кто понимает, что в будущем не планирует обращаться за займом. Его можно рассмотреть перед длительной поездкой или переездом, когда вы точно знаете, что некоторое время не собираетесь оформлять кредит или заем", - сказал он.
Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными, например, можно запретить только дистанционное оформление займов.
Хохлов также напомнил, что самозапрет не применяется к ипотеке, автокредитам под залог автомобиля и образовательным кредитам, при этом он не мешает пользоваться уже выданной кредитной картой и не влияет на погашение действующих обязательств.
По его мнению, воспринимать самозапрет как обязательную меру не нужно, так как в жизни могут возникнуть незапланированные расходы, и наличие ограничения станет еще одним шагом перед обращением за деньгами.
Закон о самозапрете на заключение договоров потребительских кредитов (займов) заработал с 1 марта 2025 года. Начиная с этой даты все желающие могли воспользоваться данным сервисом на "Госуслугах". С 1 сентября прошлого года прибегнуть к услуге установления или снятия самозапрета стало возможно и через в МФЦ.
 
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