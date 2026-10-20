https://1prime.ru/20261020/ekspert-874430129.html

Эксперт: более 10% несырьевого экспорта России в Китай приходится на Москву

Эксперт: более 10% несырьевого экспорта России в Китай приходится на Москву - 20.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт: более 10% несырьевого экспорта России в Китай приходится на Москву

Более 10% несырьевого неэнергетического экспорта России в Китай приходится сегодня на Москву, по структуре это транспортные средства, комплектующие,... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T14:35+0300

2026-10-20T14:35+0300

2026-10-20T14:45+0300

россия

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Более 10% несырьевого неэнергетического экспорта России в Китай приходится сегодня на Москву, по структуре это транспортные средства, комплектующие, электроника, продукция пищевой промышленности, заявила заместитель генерального директора Московского экспортного центра Полина Никитенко. "Доля Москвы в российском несырьевом неэнергетическом экспорте составляет сейчас 10,2%, и она имеет тенденцию к росту", - сказала она в ходе конференции "Сложности и перспективы международной торговли России и Китая в 2027 году", организованной Российско-азиатским союзом промышленников и предпринимателей совместно с Альфа-банком. Никитенко пояснила, что следует различать локальный и транзитный экспорт. Так, локальный экспорт - это те товары, которые производятся непосредственно в Москве. "Тут лидируют транспортные средства и комплектующие, электроника, электротехника и пищевая промышленность", - перечислила она. По словам эксперта, транзитный экспорт - это все то, что производится в других регионах РФ, но при этом экспортируется через Москву. "Здесь картина несколько другая. Тут у нас лидируют полуфабрикаты металлов, химическая промышленность и продукция сельского хозяйства", - уточнила Никитенко. Она отметила, что лидером в несырьевом неэнергетическом экспорте Москвы остается Китай, который занимает третье место после Белоруссии и Казахстана.

москва

китай

белоруссия

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россия, москва, китай, белоруссия, альфа-банк