https://1prime.ru/20261020/ekspert-874430129.html
Эксперт: более 10% несырьевого экспорта России в Китай приходится на Москву
Эксперт: более 10% несырьевого экспорта России в Китай приходится на Москву - 20.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт: более 10% несырьевого экспорта России в Китай приходится на Москву
Более 10% несырьевого неэнергетического экспорта России в Китай приходится сегодня на Москву, по структуре это транспортные средства, комплектующие,... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T14:35+0300
2026-10-20T14:35+0300
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Более 10% несырьевого неэнергетического экспорта России в Китай приходится сегодня на Москву, по структуре это транспортные средства, комплектующие, электроника, продукция пищевой промышленности, заявила заместитель генерального директора Московского экспортного центра Полина Никитенко. "Доля Москвы в российском несырьевом неэнергетическом экспорте составляет сейчас 10,2%, и она имеет тенденцию к росту", - сказала она в ходе конференции "Сложности и перспективы международной торговли России и Китая в 2027 году", организованной Российско-азиатским союзом промышленников и предпринимателей совместно с Альфа-банком. Никитенко пояснила, что следует различать локальный и транзитный экспорт. Так, локальный экспорт - это те товары, которые производятся непосредственно в Москве. "Тут лидируют транспортные средства и комплектующие, электроника, электротехника и пищевая промышленность", - перечислила она. По словам эксперта, транзитный экспорт - это все то, что производится в других регионах РФ, но при этом экспортируется через Москву. "Здесь картина несколько другая. Тут у нас лидируют полуфабрикаты металлов, химическая промышленность и продукция сельского хозяйства", - уточнила Никитенко. Она отметила, что лидером в несырьевом неэнергетическом экспорте Москвы остается Китай, который занимает третье место после Белоруссии и Казахстана.
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РОССИЯ, МОСКВА, КИТАЙ, БЕЛОРУССИЯ, Альфа-банк
Эксперт: более 10% несырьевого экспорта России в Китай приходится на Москву
Эксперт: более 10% несырьевого экспорта России в Китай приходится на Москву
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Более 10% несырьевого неэнергетического экспорта России в Китай приходится сегодня на Москву, по структуре это транспортные средства, комплектующие, электроника, продукция пищевой промышленности, заявила заместитель генерального директора Московского экспортного центра Полина Никитенко.
"Доля Москвы
в российском несырьевом неэнергетическом экспорте составляет сейчас 10,2%, и она имеет тенденцию к росту", - сказала она в ходе конференции "Сложности и перспективы международной торговли России и Китая
в 2027 году", организованной Российско-азиатским союзом промышленников и предпринимателей совместно с Альфа-банком
.
Никитенко пояснила, что следует различать локальный и транзитный экспорт. Так, локальный экспорт - это те товары, которые производятся непосредственно в Москве.
"Тут лидируют транспортные средства и комплектующие, электроника, электротехника и пищевая промышленность", - перечислила она.
По словам эксперта, транзитный экспорт - это все то, что производится в других регионах РФ, но при этом экспортируется через Москву. "Здесь картина несколько другая. Тут у нас лидируют полуфабрикаты металлов, химическая промышленность и продукция сельского хозяйства", - уточнила Никитенко.
Она отметила, что лидером в несырьевом неэнергетическом экспорте Москвы остается Китай, который занимает третье место после Белоруссии
и Казахстана
.