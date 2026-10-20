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"Эксперт РА" подтвердило рейтинг "Аэрофлота" на уровне "ruAA" - 20.10.2026, ПРАЙМ
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"Эксперт РА" подтвердило рейтинг "Аэрофлота" на уровне "ruAA"
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг "Аэрофлота" на уровне "ruAA" - 20.10.2026, ПРАЙМ
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг "Аэрофлота" на уровне "ruAA"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности "Аэрофлота" на уровне "ruAA", прогноз рейтинга - "стабильный", сообщил перевозчик. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T16:43+0300
2026-10-20T16:43+0300
бизнес
финансы
аэрофлот
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности "Аэрофлота" на уровне "ruAA", прогноз рейтинга - "стабильный", сообщил перевозчик. "Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило ПАО "Аэрофлот" рейтинг кредитоспособности на уровне ruAA. Прогноз по рейтингу — стабильный", - говорится в сообщении. Рейтинговое агентство положительно оценивает конкурентные позиции группы "Аэрофлот", при этом сдержанно оценил темпа роста выручки в среднесрочной перспективе и бизнес-профиль группы. "Ряд значимых статей затрат, включая керосин и аэропортовые сборы, находятся в зоне ограниченного контроля со стороны компании и также подвержены рыночным рискам", - отмечается в сообщении. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
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4.7
96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, финансы, аэрофлот
Бизнес, Финансы, Аэрофлот
16:43 20.10.2026
 
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг "Аэрофлота" на уровне "ruAA"

"Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности "Аэрофлота" на уровне "ruAA"

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности "Аэрофлота" на уровне "ruAA", прогноз рейтинга - "стабильный", сообщил перевозчик.
"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило ПАО "Аэрофлот" рейтинг кредитоспособности на уровне ruAA. Прогноз по рейтингу — стабильный", - говорится в сообщении.
Рейтинговое агентство положительно оценивает конкурентные позиции группы "Аэрофлот", при этом сдержанно оценил темпа роста выручки в среднесрочной перспективе и бизнес-профиль группы.
"Ряд значимых статей затрат, включая керосин и аэропортовые сборы, находятся в зоне ограниченного контроля со стороны компании и также подвержены рыночным рискам", - отмечается в сообщении.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
 
БизнесФинансыАэрофлот
 
 
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