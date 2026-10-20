https://1prime.ru/20261020/ekspert-874436544.html

"Эксперт РА" подтвердило рейтинг "Аэрофлота" на уровне "ruAA"

"Эксперт РА" подтвердило рейтинг "Аэрофлота" на уровне "ruAA" - 20.10.2026, ПРАЙМ

"Эксперт РА" подтвердило рейтинг "Аэрофлота" на уровне "ruAA"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности "Аэрофлота" на уровне "ruAA", прогноз рейтинга - "стабильный", сообщил перевозчик. | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T16:43+0300

2026-10-20T16:43+0300

2026-10-20T16:43+0300

бизнес

финансы

аэрофлот

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874436544.jpg?1792503783

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности "Аэрофлота" на уровне "ruAA", прогноз рейтинга - "стабильный", сообщил перевозчик. "Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило ПАО "Аэрофлот" рейтинг кредитоспособности на уровне ruAA. Прогноз по рейтингу — стабильный", - говорится в сообщении. Рейтинговое агентство положительно оценивает конкурентные позиции группы "Аэрофлот", при этом сдержанно оценил темпа роста выручки в среднесрочной перспективе и бизнес-профиль группы. "Ряд значимых статей затрат, включая керосин и аэропортовые сборы, находятся в зоне ограниченного контроля со стороны компании и также подвержены рыночным рискам", - отмечается в сообщении. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, аэрофлот