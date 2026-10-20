https://1prime.ru/20261020/eksperty-874407609.html
Эксперты предложили ввести электронный контроль любительской рыбалки
Эксперты предложили ввести электронный контроль любительской рыбалки - 20.10.2026, ПРАЙМ
Эксперты предложили ввести электронный контроль любительской рыбалки
Обязательный электронный контроль любительской рыбалки нужен в России - это упростит жизнь легальным рыболовам-туристам и исключит продажу браконьерской... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T04:36+0300
2026-10-20T04:36+0300
2026-10-20T04:36+0300
бизнес
россия
камчатский край
дмитрий патрушев
рспп
росрыболовство
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874407609.jpg?1792460172
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Обязательный электронный контроль любительской рыбалки нужен в России - это упростит жизнь легальным рыболовам-туристам и исключит продажу браконьерской продукции под видом любительских уловов, говорится в рекомендациях общественных слушаний по цифровизации рыбной отрасли, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и общественный совет при Росрыболовстве, которые проводили слушания, обратили внимание, что многие российские регионы уже сейчас выдают любителям электронные путевки на вылов водных биоресурсов.
"Однако автоматический учет облавливаемых видов и объемов биоресурсов по оформленным разрешениям для любительского рыболовства на таких участках отсутствует", - говорится в документе.
Кроме того, региональные сервисы не унифицированы, обладают разными возможностями и не обмениваются данными. Перемещаясь из региона в регион, турист – рыболов вынужден каждый раз регистрироваться в новом сервисе, отмечают эксперты.
"Решением данной проблемы может стать модуль учета водных биоресурсов в программном комплексе "Электронный рыболовный журнал", который по аналогии с промышленным рыболовством позволяет вести учет выданных организаторами путевок в электронном виде", - полагают авторы.
Они отмечают, что платформа уже успешно протестирована в Архангельской, Магаданской, Сахалинской области в Камчатском крае.
Внедрение обязательной системы для любительской рыбалки, прежде всего на морских и рыболовных участках, по мнению экспертов, позволит контролировать соблюдение суточных норм вылова биоресурсов "для противодействия вовлечению в оборот уловов и продукции ННН-промысла (незаконный, несообщаемый и нерегулируемый промысел) под видом любительских уловов".
А легальным рыболовам-любителям будет проще верифицировать свои разрешения при проверках, подчеркивается в документе.
Председатель профильной комиссии РСПП и общественного совета при Росрыболовстве Герман Зверев рассказал РИА Новости, что рекомендации слушаний были направлены вице-премьеру Дмитрию Патрушеву 25 сентября. По его информации, кабмин уже поручил профильным министерствам и ведомствам проработать их.
камчатский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, камчатский край, дмитрий патрушев, рспп, росрыболовство
Бизнес, РОССИЯ, Камчатский край, Дмитрий Патрушев, РСПП, Росрыболовство
Эксперты предложили ввести электронный контроль любительской рыбалки
РСПП: обязательный электронный контроль любительской рыбалки нужен в России
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Обязательный электронный контроль любительской рыбалки нужен в России - это упростит жизнь легальным рыболовам-туристам и исключит продажу браконьерской продукции под видом любительских уловов, говорится в рекомендациях общественных слушаний по цифровизации рыбной отрасли, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и общественный совет при Росрыболовстве, которые проводили слушания, обратили внимание, что многие российские регионы уже сейчас выдают любителям электронные путевки на вылов водных биоресурсов.
"Однако автоматический учет облавливаемых видов и объемов биоресурсов по оформленным разрешениям для любительского рыболовства на таких участках отсутствует", - говорится в документе.
Кроме того, региональные сервисы не унифицированы, обладают разными возможностями и не обмениваются данными. Перемещаясь из региона в регион, турист – рыболов вынужден каждый раз регистрироваться в новом сервисе, отмечают эксперты.
"Решением данной проблемы может стать модуль учета водных биоресурсов в программном комплексе "Электронный рыболовный журнал", который по аналогии с промышленным рыболовством позволяет вести учет выданных организаторами путевок в электронном виде", - полагают авторы.
Они отмечают, что платформа уже успешно протестирована в Архангельской, Магаданской, Сахалинской области в Камчатском крае.
Внедрение обязательной системы для любительской рыбалки, прежде всего на морских и рыболовных участках, по мнению экспертов, позволит контролировать соблюдение суточных норм вылова биоресурсов "для противодействия вовлечению в оборот уловов и продукции ННН-промысла (незаконный, несообщаемый и нерегулируемый промысел) под видом любительских уловов".
А легальным рыболовам-любителям будет проще верифицировать свои разрешения при проверках, подчеркивается в документе.
Председатель профильной комиссии РСПП и общественного совета при Росрыболовстве Герман Зверев рассказал РИА Новости, что рекомендации слушаний были направлены вице-премьеру Дмитрию Патрушеву 25 сентября. По его информации, кабмин уже поручил профильным министерствам и ведомствам проработать их.