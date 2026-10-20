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Эксперты предложили ввести электронный контроль любительской рыбалки

Эксперты предложили ввести электронный контроль любительской рыбалки - 20.10.2026, ПРАЙМ

Эксперты предложили ввести электронный контроль любительской рыбалки

Обязательный электронный контроль любительской рыбалки нужен в России - это упростит жизнь легальным рыболовам-туристам и исключит продажу браконьерской... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T04:36+0300

2026-10-20T04:36+0300

2026-10-20T04:36+0300

бизнес

россия

камчатский край

дмитрий патрушев

рспп

росрыболовство

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Обязательный электронный контроль любительской рыбалки нужен в России - это упростит жизнь легальным рыболовам-туристам и исключит продажу браконьерской продукции под видом любительских уловов, говорится в рекомендациях общественных слушаний по цифровизации рыбной отрасли, с которыми ознакомилось РИА Новости. Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и общественный совет при Росрыболовстве, которые проводили слушания, обратили внимание, что многие российские регионы уже сейчас выдают любителям электронные путевки на вылов водных биоресурсов. "Однако автоматический учет облавливаемых видов и объемов биоресурсов по оформленным разрешениям для любительского рыболовства на таких участках отсутствует", - говорится в документе. Кроме того, региональные сервисы не унифицированы, обладают разными возможностями и не обмениваются данными. Перемещаясь из региона в регион, турист – рыболов вынужден каждый раз регистрироваться в новом сервисе, отмечают эксперты. "Решением данной проблемы может стать модуль учета водных биоресурсов в программном комплексе "Электронный рыболовный журнал", который по аналогии с промышленным рыболовством позволяет вести учет выданных организаторами путевок в электронном виде", - полагают авторы. Они отмечают, что платформа уже успешно протестирована в Архангельской, Магаданской, Сахалинской области в Камчатском крае. Внедрение обязательной системы для любительской рыбалки, прежде всего на морских и рыболовных участках, по мнению экспертов, позволит контролировать соблюдение суточных норм вылова биоресурсов "для противодействия вовлечению в оборот уловов и продукции ННН-промысла (незаконный, несообщаемый и нерегулируемый промысел) под видом любительских уловов". А легальным рыболовам-любителям будет проще верифицировать свои разрешения при проверках, подчеркивается в документе. Председатель профильной комиссии РСПП и общественного совета при Росрыболовстве Герман Зверев рассказал РИА Новости, что рекомендации слушаний были направлены вице-премьеру Дмитрию Патрушеву 25 сентября. По его информации, кабмин уже поручил профильным министерствам и ведомствам проработать их.

камчатский край

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бизнес, россия, камчатский край, дмитрий патрушев, рспп, росрыболовство