https://1prime.ru/20261020/eni-874417451.html

Eni начала подготовку к запуску проекта Meleiha Phase 2 в Египте

Eni начала подготовку к запуску проекта Meleiha Phase 2 в Египте - 20.10.2026, ПРАЙМ

Eni начала подготовку к запуску проекта Meleiha Phase 2 в Египте

Итальянская энергетическая Eni заявила о начале подготовки к запуску газового инфраструктурного проекта Meleiha Phase 2 в Западной пустыне Египта, который... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T11:24+0300

2026-10-20T11:24+0300

2026-10-20T11:24+0300

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Итальянская энергетическая Eni заявила о начале подготовки к запуску газового инфраструктурного проекта Meleiha Phase 2 в Западной пустыне Египта, который позволит увеличить мощности переработки, говорится в релизе компании. "Eni через Agiba Petroleum Company — совместное предприятие Eni и EGPC (Egypt General Petroleum Corporation) — начала запуск проекта Meleiha Phase 2 (MP2) в Западной пустыне Египта", - говорится в релизе. MP2 включает интегрированную инфраструктурную систему, состоящую из эксплуатационных скважин, систем сбора, магистральных трубопроводов и нового специализированного трубопровода для экспорта газа, указывается в релизе. Это важный этап в рамках концессии Merged Meleiha, проект значительно увеличит мощности переработке добываемого там газа, отмечает компания. Новый объект рассчитан на переработку до 100 миллионов стандартных кубических футов газа в сутки, отмечается в сообщении. Eni - итальянская энергетическая компания, работающая в 62 странах со штатом более чем в 31,5 тысячи человек. Работает в Египте с 1954 года.

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газ, египет, eni