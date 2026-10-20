https://1prime.ru/20261020/eni-874417451.html
Eni начала подготовку к запуску проекта Meleiha Phase 2 в Египте
Eni начала подготовку к запуску проекта Meleiha Phase 2 в Египте - 20.10.2026, ПРАЙМ
Eni начала подготовку к запуску проекта Meleiha Phase 2 в Египте
Итальянская энергетическая Eni заявила о начале подготовки к запуску газового инфраструктурного проекта Meleiha Phase 2 в Западной пустыне Египта, который... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T11:24+0300
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газ
египет
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Итальянская энергетическая Eni заявила о начале подготовки к запуску газового инфраструктурного проекта Meleiha Phase 2 в Западной пустыне Египта, который позволит увеличить мощности переработки, говорится в релизе компании.
"Eni через Agiba Petroleum Company — совместное предприятие Eni и EGPC (Egypt General Petroleum Corporation) — начала запуск проекта Meleiha Phase 2 (MP2) в Западной пустыне Египта", - говорится в релизе.
MP2 включает интегрированную инфраструктурную систему, состоящую из эксплуатационных скважин, систем сбора, магистральных трубопроводов и нового специализированного трубопровода для экспорта газа, указывается в релизе.
Это важный этап в рамках концессии Merged Meleiha, проект значительно увеличит мощности переработке добываемого там газа, отмечает компания.
Новый объект рассчитан на переработку до 100 миллионов стандартных кубических футов газа в сутки, отмечается в сообщении.
Eni - итальянская энергетическая компания, работающая в 62 странах со штатом более чем в 31,5 тысячи человек. Работает в Египте с 1954 года.
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газ, египет, eni
Eni начала подготовку к запуску проекта Meleiha Phase 2 в Египте
Eni начала подготовку к запуску газового проекта Meleiha Phase 2 в Западной пустыне Египта
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Итальянская энергетическая Eni заявила о начале подготовки к запуску газового инфраструктурного проекта Meleiha Phase 2 в Западной пустыне Египта, который позволит увеличить мощности переработки, говорится в релизе компании.
"Eni через Agiba Petroleum Company — совместное предприятие Eni и EGPC (Egypt General Petroleum Corporation) — начала запуск проекта Meleiha Phase 2 (MP2) в Западной пустыне Египта", - говорится в релизе.
MP2 включает интегрированную инфраструктурную систему, состоящую из эксплуатационных скважин, систем сбора, магистральных трубопроводов и нового специализированного трубопровода для экспорта газа, указывается в релизе.
Это важный этап в рамках концессии Merged Meleiha, проект значительно увеличит мощности переработке добываемого там газа, отмечает компания.
Новый объект рассчитан на переработку до 100 миллионов стандартных кубических футов газа в сутки, отмечается в сообщении.
Eni - итальянская энергетическая компания, работающая в 62 странах со штатом более чем в 31,5 тысячи человек. Работает в Египте с 1954 года.