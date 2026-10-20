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ЕС вложит 260 миллионов евро в разработку новых технологий в Арктике
ЕС вложит 260 миллионов евро в разработку новых технологий в Арктике - 20.10.2026, ПРАЙМ
ЕС вложит 260 миллионов евро в разработку новых технологий в Арктике
Европейский союз вложит 260 миллионов евро в разработку новых технологий для применения в арктических условиях, заявила во вторник глава евродипломатии Кая... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T18:40+0300
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БРЮССЕЛЬ, 20 окт - ПРАЙМ. Европейский союз вложит 260 миллионов евро в разработку новых технологий для применения в арктических условиях, заявила во вторник глава евродипломатии Кая Каллас. "В рамках Европейского оборонного фонда мы инвестируем 260 миллионов евро в разработку новых технологий, включая летательные аппараты, способные работать в экстремальных условиях, ткани для использования в суровом климате", - сказала Каллас журналистам в ходе презентации новой европейской Арктической стратегии. Ранее во вторник ЕС принял новую стратегию по Арктике, сообщила фон дер Ляйен. Она охватывает вопросы безопасности, экономики, а также изменения климата. Из документа следует, в частности, что Брюссель планирует нарастить численность своего ледокольного флота и углубить сотрудничество с НАТО в регионе.
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Технологии, Мировая экономика, АРКТИКА, Брюссель, Кая Каллас, ЕС, НАТО
ЕС вложит 260 миллионов евро в разработку новых технологий в Арктике
ЕС вложит 260 миллионов евро в разработку новых технологий для применения в Арктике