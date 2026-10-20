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ФАС рассмотрит передачу регионам тарифов на газ - 20.10.2026, ПРАЙМ
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ФАС рассмотрит передачу регионам тарифов на газ
ФАС рассмотрит передачу регионам тарифов на газ - 20.10.2026, ПРАЙМ
ФАС рассмотрит передачу регионам тарифов на газ
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассматривает предложение "Газпром межрегионгаза" о передаче полномочий по установлению тарифов на газ для... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T13:31+0300
2026-10-20T13:31+0300
газ
россия
максим шаскольский
газпром
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СОЧИ, 20 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассматривает предложение "Газпром межрегионгаза" о передаче полномочий по установлению тарифов на газ для газораспределительных организаций региональному уровню власти вместо федерального, сообщил глава службы Максим Шаскольский. "Рассматривается предложение "Газпром Межрегионгаз" о передаче полномочий по установлению тарифов для газораспределительных организаций с федерального на региональный уровень", - сказал он в ходе выступления на Всероссийской тарифной конференции. Глава ФАС отметил, что передача полномочий должна обязательно сопровождаться донастройкой нормативной правовой базы. В частности, закреплением механизма целевой амортизации - регулирование использования амортизационных отчислений, согласно которому средства должны направляться на финансирование инвестиционной программы компании (этот механизм помогает оптимизировать тарифную нагрузку при модернизации инфраструктуры), а также определением порядка расчета потерь, норматива численности (количество сотрудников), формирования инвестиционных программ. Шаскольский также добавил, что по мнению ФАС России, необходимо закрепление критериев газораспределительных организаций и этот вопрос требует детальной проработки. "Ранее правительство утвердило аналогичные критерии в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, что позволило консолидировать имущество, оптимизировать тарифообразование и что самое главное - повысить качество и надежность оказания услуг в данной сфере", - пояснил глава службы.
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газ, россия, максим шаскольский, газпром
Газ, РОССИЯ, Максим Шаскольский, Газпром
13:31 20.10.2026
 
ФАС рассмотрит передачу регионам тарифов на газ

ФАС рассматривает предложение о передаче полномочий по тарифам на газ региональному уровню

ФАС РФ
ФАС РФ
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СОЧИ, 20 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассматривает предложение "Газпром межрегионгаза" о передаче полномочий по установлению тарифов на газ для газораспределительных организаций региональному уровню власти вместо федерального, сообщил глава службы Максим Шаскольский.
"Рассматривается предложение "Газпром Межрегионгаз" о передаче полномочий по установлению тарифов для газораспределительных организаций с федерального на региональный уровень", - сказал он в ходе выступления на Всероссийской тарифной конференции.
Глава ФАС отметил, что передача полномочий должна обязательно сопровождаться донастройкой нормативной правовой базы.
В частности, закреплением механизма целевой амортизации - регулирование использования амортизационных отчислений, согласно которому средства должны направляться на финансирование инвестиционной программы компании (этот механизм помогает оптимизировать тарифную нагрузку при модернизации инфраструктуры), а также определением порядка расчета потерь, норматива численности (количество сотрудников), формирования инвестиционных программ.
Шаскольский также добавил, что по мнению ФАС России, необходимо закрепление критериев газораспределительных организаций и этот вопрос требует детальной проработки.
"Ранее правительство утвердило аналогичные критерии в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, что позволило консолидировать имущество, оптимизировать тарифообразование и что самое главное - повысить качество и надежность оказания услуг в данной сфере", - пояснил глава службы.
 
ГазРОССИЯМаксим ШаскольскийГазпром
 
 
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