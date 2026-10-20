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ФАС возбудила 70 дел из-за нарушений на топливном рынке с начала года

ФАС возбудила 70 дел из-за нарушений на топливном рынке с начала года - 20.10.2026, ПРАЙМ

ФАС возбудила 70 дел из-за нарушений на топливном рынке с начала года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) с начала 2026 года возбудила 70 дел, а также выдала 102 предупреждения нефтяным компаниям из-за нарушений на топливном... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T16:15+0300

2026-10-20T16:15+0300

2026-10-20T16:15+0300

максим шаскольский

александр новак

нпз

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СОЧИ, 20 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) с начала 2026 года возбудила 70 дел, а также выдала 102 предупреждения нефтяным компаниям из-за нарушений на топливном рынке, две трети из которых уже исполнены, сообщил журналистам глава службы Максим Шаскольский. "На сегодняшний день возбуждено уже 70 антимонопольных дел. Также у нас выдано 102 предупреждения, две трети из которых исполнены", - сказал он. Кроме того, он отметил, что между региональными властями и независимыми операторами АЗС на текущий момент заключено 125 соглашений в 44 субъектах России. По словам Шаскольского, механизм заключения соглашений является эффективным и работает. "Мы видим сдерживание (цен на топливо - ред.)", - добавил глава службы. Власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС, сообщал в августе вице-премьер РФ Александр Новак. Также он указывал, что регионы будут подписывать соглашения, регулирующие максимальные надбавки к ценам на топливо, с частными сетями АЗС, а Минэнерго России и ФАС - с независимыми малыми и средними нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ). Заключено уже 94 соглашения с независимыми операторами АЗС в регионах России, сообщала ФАС ранее в октябре. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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максим шаскольский, александр новак, нпз