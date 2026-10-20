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ФАС не ожидает проблем с обеспечением внутреннего рынка дизтопливом
ФАС не ожидает проблем с обеспечением внутреннего рынка дизтопливом - 20.10.2026, ПРАЙМ
ФАС не ожидает проблем с обеспечением внутреннего рынка дизтопливом
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не ожидает проблем с обеспечением внутреннего рынка дизтопливом в связи с частичным ослаблением запрета на... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T16:15+0300
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СОЧИ, 20 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не ожидает проблем с обеспечением внутреннего рынка дизтопливом в связи с частичным ослаблением запрета на экспорт, сообщил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский.
"У нас объемов дизеля достаточно. Никаких проблем мы не ожидаем" - сказал он в ответ на вопрос, как повлияет частичное снятие запрета экспорта на обеспечение внутреннего рынка дизтопливом.
"Нет", - уточнил глава ФАС на вопрос, отразится ли ослабление запрета на экспорт на ценах на дизтопливо.
В начале октября правительство РФ частично сняло запрет на экспорт из России дизельного топлива, который действовал для производителей по 31 октября, для непроизводителей - по 31 января 2027 года. Ограничения были смягчены в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок.
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россия, сша, максим шаскольский, владимир путин, дональд трамп
РОССИЯ, США, Максим Шаскольский, Владимир Путин, Дональд Трамп
ФАС не ожидает проблем с обеспечением внутреннего рынка дизтопливом
Глава ФАС Шаскольский: проблем с обеспечением внутреннего рынка дизтопливом нет
СОЧИ, 20 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не ожидает проблем с обеспечением внутреннего рынка дизтопливом в связи с частичным ослаблением запрета на экспорт, сообщил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский.
"У нас объемов дизеля достаточно. Никаких проблем мы не ожидаем" - сказал он в ответ на вопрос, как повлияет частичное снятие запрета экспорта на обеспечение внутреннего рынка дизтопливом.
"Нет", - уточнил глава ФАС на вопрос, отразится ли ослабление запрета на экспорт на ценах на дизтопливо.
В начале октября правительство РФ частично сняло запрет на экспорт из России дизельного топлива, который действовал для производителей по 31 октября, для непроизводителей - по 31 января 2027 года. Ограничения были смягчены в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок.