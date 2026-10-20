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ФАС продолжает работу над формулой расчета цен на алюминий в России - 20.10.2026, ПРАЙМ
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ФАС продолжает работу над формулой расчета цен на алюминий в России
ФАС продолжает работу над формулой расчета цен на алюминий в России - 20.10.2026, ПРАЙМ
ФАС продолжает работу над формулой расчета цен на алюминий в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Минпромторгом продолжает работу над формулой расчета цен на алюминий в России, служба оценила применение... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T16:33+0300
2026-10-20T16:33+0300
россия
бизнес
москва
максим шаскольский
русал
минпромторг
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СОЧИ, 20 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Минпромторгом продолжает работу над формулой расчета цен на алюминий в России, служба оценила применение корзины экспортных направлений по новой формуле "Русала" как корректное, рассказал журналистам глава ведомства Максим Шаскольский. "Русал" в начале октября разослал российским клиентам оферты о переходе на новую формулу цены на алюминий, рассчитанной исходя из котировок биржевых корзин на экспортных рынках "Русала" с учетом доли каждого рынка. Десятки покупателей уже приняли ее, сообщали тогда РИА Новости в компании. "Что касается формулы, мы совместно с Минпромторгом работаем, корзина направлений поставок - это в принципе корректный механизм, но нужно посмотреть все детали объективно. То есть надо правильно все посчитать, посмотреть, какая будет динамика, потому что мы ожидаем снижения цен в результате корректного подсчета этой корзины. Мы продолжаем работу совместно с Минпромторгом над формулой", - ответил Шаскольский на вопрос об оценке новой формулы расчета цен на алюминий в России, по которой "Русал" заключает сделки с 1 октября. Он также добавил, что ФАС изучает решение суда о признании незаконным предупреждения ведомства об изменении условий договоров на поставку алюминия российским покупателям для подачи апелляции. Арбитражный суд Москвы по заявлению структур "Русала" признал незаконным предупреждение ФАС об изменении условий договоров на поставку алюминия российским покупателям, сообщил в октябре РИА Новости источник, знакомый с деталями разбирательства. Тогда в ФАС рассказали РИА Новости, что ведомство намерено обжаловать решение в апелляционной инстанции. В марте ФАС выдала предупреждение "Русалу", согласно которому группа должна была изменить условия договоров на поставку алюминия в связи с завышением цен внутри России, а в июле возбудила антимонопольное дело за его неисполнение. "Русал" оспорил его в суде и выиграл.
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40
192
40
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4.7
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россия, бизнес, москва, максим шаскольский, русал, минпромторг
РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА, Максим Шаскольский, Русал, Минпромторг
16:33 20.10.2026
 
ФАС продолжает работу над формулой расчета цен на алюминий в России

Шаскольский: ФАС и Минпромторг работают над формулой расчета цен на алюминий

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СОЧИ, 20 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Минпромторгом продолжает работу над формулой расчета цен на алюминий в России, служба оценила применение корзины экспортных направлений по новой формуле "Русала" как корректное, рассказал журналистам глава ведомства Максим Шаскольский.
"Русал" в начале октября разослал российским клиентам оферты о переходе на новую формулу цены на алюминий, рассчитанной исходя из котировок биржевых корзин на экспортных рынках "Русала" с учетом доли каждого рынка. Десятки покупателей уже приняли ее, сообщали тогда РИА Новости в компании.
"Что касается формулы, мы совместно с Минпромторгом работаем, корзина направлений поставок - это в принципе корректный механизм, но нужно посмотреть все детали объективно. То есть надо правильно все посчитать, посмотреть, какая будет динамика, потому что мы ожидаем снижения цен в результате корректного подсчета этой корзины. Мы продолжаем работу совместно с Минпромторгом над формулой", - ответил Шаскольский на вопрос об оценке новой формулы расчета цен на алюминий в России, по которой "Русал" заключает сделки с 1 октября.
Он также добавил, что ФАС изучает решение суда о признании незаконным предупреждения ведомства об изменении условий договоров на поставку алюминия российским покупателям для подачи апелляции.
Арбитражный суд Москвы по заявлению структур "Русала" признал незаконным предупреждение ФАС об изменении условий договоров на поставку алюминия российским покупателям, сообщил в октябре РИА Новости источник, знакомый с деталями разбирательства. Тогда в ФАС рассказали РИА Новости, что ведомство намерено обжаловать решение в апелляционной инстанции.
В марте ФАС выдала предупреждение "Русалу", согласно которому группа должна была изменить условия договоров на поставку алюминия в связи с завышением цен внутри России, а в июле возбудила антимонопольное дело за его неисполнение. "Русал" оспорил его в суде и выиграл.
 
РОССИЯБизнесМОСКВАМаксим ШаскольскийРусалМинпромторг
 
 
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