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ФАС намерена увеличить штрафы за нарушения в сфере рекламы до 20 млн рублей - 20.10.2026, ПРАЙМ
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ФАС намерена увеличить штрафы за нарушения в сфере рекламы до 20 млн рублей
ФАС намерена увеличить штрафы за нарушения в сфере рекламы до 20 млн рублей - 20.10.2026, ПРАЙМ
ФАС намерена увеличить штрафы за нарушения в сфере рекламы до 20 млн рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС РФ) продолжит работу по вопросу увеличения штрафов для банков за нарушения в сфере рекламного законодательства до 20... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T16:46+0300
2026-10-20T17:15+0300
финансы
бизнес
банки
максим шаскольский
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874436846.jpg?1792505707
СОЧИ, 20 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС РФ) продолжит работу по вопросу увеличения штрафов для банков за нарушения в сфере рекламного законодательства до 20 миллионов рублей, сообщил журналистам руководитель антимонопольного ведомства Максим Шаскольский. В настоящее время в соответствии со статьей 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) юридическим лицам (в том числе банкам) за нарушение законодательства о рекламе грозит административный штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. "Мы рассчитываем, что штрафы должны составить до 20 миллионов за нарушение, мы хотим увеличить штрафы за нарушение рекламного законодательства банками", - сказал Шаскольский, отвечая на вопрос по ситуации с повышением штрафов для банков за нарушения в сфере рекламного законодательства. Глава ФАС добавил, что работа будет "продолжаться, безусловно".
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192
40
192
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финансы, бизнес, банки, максим шаскольский
Финансы, Бизнес, Банки, Максим Шаскольский
16:46 20.10.2026 (обновлено: 17:15 20.10.2026)
 
ФАС намерена увеличить штрафы за нарушения в сфере рекламы до 20 млн рублей

ФАС продолжит работу по увеличению штрафов для банков за нарушения в сфере рекламы

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СОЧИ, 20 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС РФ) продолжит работу по вопросу увеличения штрафов для банков за нарушения в сфере рекламного законодательства до 20 миллионов рублей, сообщил журналистам руководитель антимонопольного ведомства Максим Шаскольский.
В настоящее время в соответствии со статьей 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) юридическим лицам (в том числе банкам) за нарушение законодательства о рекламе грозит административный штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
"Мы рассчитываем, что штрафы должны составить до 20 миллионов за нарушение, мы хотим увеличить штрафы за нарушение рекламного законодательства банками", - сказал Шаскольский, отвечая на вопрос по ситуации с повышением штрафов для банков за нарушения в сфере рекламного законодательства.
Глава ФАС добавил, что работа будет "продолжаться, безусловно".
 
ФинансыБизнесБанкиМаксим Шаскольский
 
 
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