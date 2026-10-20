Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС назвала регионы-лидеры по наращиванию инвестиционных программ в ЖКХ - 20.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261020/fas-874440761.html
ФАС назвала регионы-лидеры по наращиванию инвестиционных программ в ЖКХ
ФАС назвала регионы-лидеры по наращиванию инвестиционных программ в ЖКХ - 20.10.2026, ПРАЙМ
ФАС назвала регионы-лидеры по наращиванию инвестиционных программ в ЖКХ
Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Якутия вошли в число регионов-лидеров по наращиванию инвестиционных программ в ЖКХ, рассказал статс-секретарь - заместитель | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T18:29+0300
2026-10-20T18:29+0300
россия
москва
санкт-петербург
татарстан
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874440761.jpg?1792510172
СОЧИ, 20 окт - ПРАЙМ. Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Якутия вошли в число регионов-лидеров по наращиванию инвестиционных программ в ЖКХ, рассказал статс-секретарь - заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Сергей Пузыревский. "Мы видим регионы-лидеры, которые в денежном выражении наращивают инвестиционные программы - это Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан, Республика Саха (Якутия), Тюменская, Омская, Иркутская, Сахалинская, Воронежская области", - сказал он об инвестпрограммах в ЖКХ на тарифной конференции. Пузыревский также отметил, что есть и регионы-аутсайдеры, где не предусмотрено ни одной инвестиционной программы, и призвал их обратить внимание этот вопрос. Отдельно был представлен механизм согласования индексов платы граждан по отдельным муниципалитетам - дополнительное "окно возможностей" для развития инвестиционного потенциала регионов. За шесть лет этой программой воспользовались 35 регионов, 95 муниципалитетов получили одобрение, что позволило привлечь в отрасль порядка 130 миллиардов рублей дополнительных инвестиций. По словам Пузыревского, исполнение инвестиционных программ выросло на 86% в 2024 году и на 87% - в 2025 году. Также он указал, что потребность в инвестициях в ЖКХ в России оценивается примерно в 4,5 триллиона рублей.
москва
санкт-петербург
татарстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, санкт-петербург, татарстан
РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТАТАРСТАН
18:29 20.10.2026
 
ФАС назвала регионы-лидеры по наращиванию инвестиционных программ в ЖКХ

ФАС: Москва, Петербург, Татарстан и Якутия вошли в число лидеров по инвестпрограммам в ЖКХ

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
СОЧИ, 20 окт - ПРАЙМ. Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Якутия вошли в число регионов-лидеров по наращиванию инвестиционных программ в ЖКХ, рассказал статс-секретарь - заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Сергей Пузыревский.
"Мы видим регионы-лидеры, которые в денежном выражении наращивают инвестиционные программы - это Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан, Республика Саха (Якутия), Тюменская, Омская, Иркутская, Сахалинская, Воронежская области", - сказал он об инвестпрограммах в ЖКХ на тарифной конференции.
Пузыревский также отметил, что есть и регионы-аутсайдеры, где не предусмотрено ни одной инвестиционной программы, и призвал их обратить внимание этот вопрос.
Отдельно был представлен механизм согласования индексов платы граждан по отдельным муниципалитетам - дополнительное "окно возможностей" для развития инвестиционного потенциала регионов. За шесть лет этой программой воспользовались 35 регионов, 95 муниципалитетов получили одобрение, что позволило привлечь в отрасль порядка 130 миллиардов рублей дополнительных инвестиций.
По словам Пузыревского, исполнение инвестиционных программ выросло на 86% в 2024 году и на 87% - в 2025 году.
Также он указал, что потребность в инвестициях в ЖКХ в России оценивается примерно в 4,5 триллиона рублей.
 
РОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГТАТАРСТАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала