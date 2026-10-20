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ФАС назвала регионы-лидеры по наращиванию инвестиционных программ в ЖКХ

ФАС назвала регионы-лидеры по наращиванию инвестиционных программ в ЖКХ - 20.10.2026, ПРАЙМ

ФАС назвала регионы-лидеры по наращиванию инвестиционных программ в ЖКХ

Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Якутия вошли в число регионов-лидеров по наращиванию инвестиционных программ в ЖКХ, рассказал статс-секретарь - заместитель | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T18:29+0300

2026-10-20T18:29+0300

2026-10-20T18:29+0300

россия

москва

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СОЧИ, 20 окт - ПРАЙМ. Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Якутия вошли в число регионов-лидеров по наращиванию инвестиционных программ в ЖКХ, рассказал статс-секретарь - заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Сергей Пузыревский. "Мы видим регионы-лидеры, которые в денежном выражении наращивают инвестиционные программы - это Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан, Республика Саха (Якутия), Тюменская, Омская, Иркутская, Сахалинская, Воронежская области", - сказал он об инвестпрограммах в ЖКХ на тарифной конференции. Пузыревский также отметил, что есть и регионы-аутсайдеры, где не предусмотрено ни одной инвестиционной программы, и призвал их обратить внимание этот вопрос. Отдельно был представлен механизм согласования индексов платы граждан по отдельным муниципалитетам - дополнительное "окно возможностей" для развития инвестиционного потенциала регионов. За шесть лет этой программой воспользовались 35 регионов, 95 муниципалитетов получили одобрение, что позволило привлечь в отрасль порядка 130 миллиардов рублей дополнительных инвестиций. По словам Пузыревского, исполнение инвестиционных программ выросло на 86% в 2024 году и на 87% - в 2025 году. Также он указал, что потребность в инвестициях в ЖКХ в России оценивается примерно в 4,5 триллиона рублей.

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