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ФАС назвала регионы-лидеры по наращиванию инвестиционных программ в ЖКХ
ФАС назвала регионы-лидеры по наращиванию инвестиционных программ в ЖКХ - 20.10.2026, ПРАЙМ
ФАС назвала регионы-лидеры по наращиванию инвестиционных программ в ЖКХ
Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Якутия вошли в число регионов-лидеров по наращиванию инвестиционных программ в ЖКХ, рассказал статс-секретарь - заместитель | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T18:29+0300
2026-10-20T18:29+0300
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СОЧИ, 20 окт - ПРАЙМ. Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Якутия вошли в число регионов-лидеров по наращиванию инвестиционных программ в ЖКХ, рассказал статс-секретарь - заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Сергей Пузыревский.
"Мы видим регионы-лидеры, которые в денежном выражении наращивают инвестиционные программы - это Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан, Республика Саха (Якутия), Тюменская, Омская, Иркутская, Сахалинская, Воронежская области", - сказал он об инвестпрограммах в ЖКХ на тарифной конференции.
Пузыревский также отметил, что есть и регионы-аутсайдеры, где не предусмотрено ни одной инвестиционной программы, и призвал их обратить внимание этот вопрос.
Отдельно был представлен механизм согласования индексов платы граждан по отдельным муниципалитетам - дополнительное "окно возможностей" для развития инвестиционного потенциала регионов. За шесть лет этой программой воспользовались 35 регионов, 95 муниципалитетов получили одобрение, что позволило привлечь в отрасль порядка 130 миллиардов рублей дополнительных инвестиций.
По словам Пузыревского, исполнение инвестиционных программ выросло на 86% в 2024 году и на 87% - в 2025 году.
Также он указал, что потребность в инвестициях в ЖКХ в России оценивается примерно в 4,5 триллиона рублей.
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ФАС назвала регионы-лидеры по наращиванию инвестиционных программ в ЖКХ
ФАС: Москва, Петербург, Татарстан и Якутия вошли в число лидеров по инвестпрограммам в ЖКХ
СОЧИ, 20 окт - ПРАЙМ. Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Якутия вошли в число регионов-лидеров по наращиванию инвестиционных программ в ЖКХ, рассказал статс-секретарь - заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Сергей Пузыревский.
"Мы видим регионы-лидеры, которые в денежном выражении наращивают инвестиционные программы - это Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан, Республика Саха (Якутия), Тюменская, Омская, Иркутская, Сахалинская, Воронежская области", - сказал он об инвестпрограммах в ЖКХ на тарифной конференции.
Пузыревский также отметил, что есть и регионы-аутсайдеры, где не предусмотрено ни одной инвестиционной программы, и призвал их обратить внимание этот вопрос.
Отдельно был представлен механизм согласования индексов платы граждан по отдельным муниципалитетам - дополнительное "окно возможностей" для развития инвестиционного потенциала регионов. За шесть лет этой программой воспользовались 35 регионов, 95 муниципалитетов получили одобрение, что позволило привлечь в отрасль порядка 130 миллиардов рублей дополнительных инвестиций.
По словам Пузыревского, исполнение инвестиционных программ выросло на 86% в 2024 году и на 87% - в 2025 году.
Также он указал, что потребность в инвестициях в ЖКХ в России оценивается примерно в 4,5 триллиона рублей.