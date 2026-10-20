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"Мы будем вооружаться": протесты во Франции довели бизнес до отчаяния

"Мы будем вооружаться": протесты во Франции довели бизнес до отчаяния - 20.10.2026, ПРАЙМ

"Мы будем вооружаться": протесты во Франции довели бизнес до отчаяния

Из-за неспособности французских властей навести порядок часть владельцев малого и среднего бизнеса готова взяться за оружие, чтобы защитить свои предприятия от... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T19:01+0300

2026-10-20T19:01+0300

2026-10-20T19:01+0300

бизнес

франция

париж

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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Из-за неспособности французских властей навести порядок часть владельцев малого и среднего бизнеса готова взяться за оружие, чтобы защитить свои предприятия от погромов, сообщают местные СМИ."С вечера субботы мне позвонили десятки коллег и сказали: „Франк, теперь мы будем вооружаться. Мы возьмем бейсбольные биты, оружие", — сказал глава профсоюза работников гостиничной и ресторанной индустрии Франк Шомес изданию Le Point.По словам президента Торгово-промышленной палаты Франции Алена Ди Крешенцо, сотрудников правоохранительных органов для предотвращения мародерства недостаточно.Мы направили 150 сотрудников службы безопасности в Лион для обеспечения безопасности предприятий, а также в Марсель и другие города", — подчеркнул он в интервью RMC.Ди Крешенцо отметил, что властям необходимо предотвратить самосуд со стороны владельцев магазинов."Владельцы магазинов в отчаянии. Мы создали подразделения психологической поддержки. Некоторые в депрессии и готовы драться", - добавил он.Протесты во Франции начались в середине сентября, когда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требующие улучшения состояния школ. Позднее к ним примкнули недовольные повышением цен в стране, а акции распространились на другие регионы. Министр по вопросам торговли, а также малого и среднего бизнеса Франции Серж Папен заявил, что три тысячи магазинов пострадали от погромов в ходе беспорядков.

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бизнес, франция, париж