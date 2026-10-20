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В Париже ввели комендантский час в ночь на среду - 20.10.2026, ПРАЙМ
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В Париже ввели комендантский час в ночь на среду
В Париже ввели комендантский час в ночь на среду - 20.10.2026, ПРАЙМ
В Париже ввели комендантский час в ночь на среду
Префектура полиции Франции ввела комендантский час в Париже с 23.00 вторника до 06.00 среды, следует из соответствующего постановления. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T20:31+0300
2026-10-20T20:31+0300
общество
франция
париж
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ПАРИЖ, 20 окт - ПРАЙМ. Префектура полиции Франции ввела комендантский час в Париже с 23.00 вторника до 06.00 среды, следует из соответствующего постановления. "С 20 октября 2026 года с 23.00 до 21 октября 2026 года с 06.00 движение людей в местах, установленных настоящим постановлением, запрещено", - говорится в документе. Комендантский час будет действовать на площади Республики, однако ограничения затронут только саму площадь, но не расположенные там магазины и другие заведения. Кроме того, распоряжение распространяется на район квартала Аль в центре Парижа, ограничения также затронут несколько улиц к югу от него. Власти уже вводили комендантский час в столице Франции, он действовал в те же часы в ночь на понедельник. Аналогичные меры принимались и в других городах страны. Протесты начались во Франции в середине сентября, когда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требующие улучшения состояния школ. Позднее к ним примкнули недовольные повышением цен в стране, а акции распространились на другие регионы. Самой массовой стала общенациональная демонстрация 17 октября. По данным МВД, в ней участвовали около 550 тысяч человек. Французские правоохранители применяли против участников протестов слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.
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общество , франция, париж
Общество , ФРАНЦИЯ, Париж
20:31 20.10.2026
 
В Париже ввели комендантский час в ночь на среду

Власти Франции ввели комендантский час в Париже с 23:00 вторника до 06:00 среды

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ПАРИЖ, 20 окт - ПРАЙМ. Префектура полиции Франции ввела комендантский час в Париже с 23.00 вторника до 06.00 среды, следует из соответствующего постановления.
"С 20 октября 2026 года с 23.00 до 21 октября 2026 года с 06.00 движение людей в местах, установленных настоящим постановлением, запрещено", - говорится в документе.
Комендантский час будет действовать на площади Республики, однако ограничения затронут только саму площадь, но не расположенные там магазины и другие заведения. Кроме того, распоряжение распространяется на район квартала Аль в центре Парижа, ограничения также затронут несколько улиц к югу от него.
Власти уже вводили комендантский час в столице Франции, он действовал в те же часы в ночь на понедельник. Аналогичные меры принимались и в других городах страны.
Протесты начались во Франции в середине сентября, когда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требующие улучшения состояния школ. Позднее к ним примкнули недовольные повышением цен в стране, а акции распространились на другие регионы.
Самой массовой стала общенациональная демонстрация 17 октября. По данным МВД, в ней участвовали около 550 тысяч человек. Французские правоохранители применяли против участников протестов слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.
 
ОбществоФРАНЦИЯПариж
 
 
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