https://1prime.ru/20261020/frantsiya-874445525.html

Сенат Франции проголосовал за упразднение кодекса, регулирующего рабство

Сенат Франции проголосовал за упразднение кодекса, регулирующего рабство - 20.10.2026, ПРАЙМ

Сенат Франции проголосовал за упразднение кодекса, регулирующего рабство

Сенат Франции проголосовал за упразднение так называемого "Черного кодекса", который приравнивал рабов в колониях к движимому имуществу. | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T20:52+0300

2026-10-20T20:52+0300

2026-10-20T20:52+0300

франция

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874445525.jpg?1792518720

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Сенат Франции проголосовал за упразднение так называемого "Черного кодекса", который приравнивал рабов в колониях к движимому имуществу. Этот королевский ордонанс, регулировавший положение рабов, был принят в 1685 году во времена Людовика XIV. Несмотря на то что рабство во Франции отменили в 1848 году, "Черный кодекс" формально продолжил существовать. "Сенат единогласно одобрил законопроект, касающийся отмены "Черного кодекса", - говорится в сообщении сената Франции на его странице в соцсети Х. За упразднение кодекса проголосовали 320 сенаторов, при этом никто не проголосовал против инициативы. Воздержались 18 сенаторов и еще 10 не участвовали в голосовании. Законопроект предусматривает подготовку французским правительством отчета о наследии колониального права и его долгосрочных последствиях. В отчете также уделят внимание освещению вопроса рабства в школьных программах. В мае депутаты нижней палаты парламента Франции проголосовали за официальное упразднение "Черного кодекса" спустя 178 лет после отмены рабства.

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция