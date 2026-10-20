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Сенат Франции проголосовал за упразднение кодекса, регулирующего рабство
Сенат Франции проголосовал за упразднение кодекса, регулирующего рабство - 20.10.2026, ПРАЙМ
Сенат Франции проголосовал за упразднение кодекса, регулирующего рабство
Сенат Франции проголосовал за упразднение так называемого "Черного кодекса", который приравнивал рабов в колониях к движимому имуществу. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T20:52+0300
2026-10-20T20:52+0300
2026-10-20T20:52+0300
франция
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Сенат Франции проголосовал за упразднение так называемого "Черного кодекса", который приравнивал рабов в колониях к движимому имуществу. Этот королевский ордонанс, регулировавший положение рабов, был принят в 1685 году во времена Людовика XIV. Несмотря на то что рабство во Франции отменили в 1848 году, "Черный кодекс" формально продолжил существовать. "Сенат единогласно одобрил законопроект, касающийся отмены "Черного кодекса", - говорится в сообщении сената Франции на его странице в соцсети Х. За упразднение кодекса проголосовали 320 сенаторов, при этом никто не проголосовал против инициативы. Воздержались 18 сенаторов и еще 10 не участвовали в голосовании. Законопроект предусматривает подготовку французским правительством отчета о наследии колониального права и его долгосрочных последствиях. В отчете также уделят внимание освещению вопроса рабства в школьных программах. В мае депутаты нижней палаты парламента Франции проголосовали за официальное упразднение "Черного кодекса" спустя 178 лет после отмены рабства.
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франция
Сенат Франции проголосовал за упразднение кодекса, регулирующего рабство
Сенат Франции проголосовал за упразднение "Черного кодекса", регулирующего рабство
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Сенат Франции проголосовал за упразднение так называемого "Черного кодекса", который приравнивал рабов в колониях к движимому имуществу.
Этот королевский ордонанс, регулировавший положение рабов, был принят в 1685 году во времена Людовика XIV. Несмотря на то что рабство во Франции отменили в 1848 году, "Черный кодекс" формально продолжил существовать.
"Сенат единогласно одобрил законопроект, касающийся отмены "Черного кодекса", - говорится в сообщении сената Франции на его странице в соцсети Х.
За упразднение кодекса проголосовали 320 сенаторов, при этом никто не проголосовал против инициативы. Воздержались 18 сенаторов и еще 10 не участвовали в голосовании.
Законопроект предусматривает подготовку французским правительством отчета о наследии колониального права и его долгосрочных последствиях. В отчете также уделят внимание освещению вопроса рабства в школьных программах.
В мае депутаты нижней палаты парламента Франции проголосовали за официальное упразднение "Черного кодекса" спустя 178 лет после отмены рабства.