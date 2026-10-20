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Сотрудники предприятия на Украине украли газ на 1,5 миллиона долларов - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Сотрудники предприятия на Украине украли газ на 1,5 миллиона долларов
Сотрудники предприятия на Украине украли газ на 1,5 миллиона долларов - 20.10.2026, ПРАЙМ
Сотрудники предприятия на Украине украли газ на 1,5 миллиона долларов
Сотрудники коммерческого предприятия в Днепропетровской области на юго-востоке Украины украли природный газ на сумму около полутора миллиона долларов, сообщает... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T15:41+0300
2026-10-20T15:41+0300
газ
украина
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Сотрудники коммерческого предприятия в Днепропетровской области на юго-востоке Украины украли природный газ на сумму около полутора миллиона долларов, сообщает украинская полиция. "В Днепропетровской области следователи предъявили обвинения 13 участникам организованной группы, которые похитили газ более чем на 65 миллиона гривен (около полутора миллиона долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правоохранителей. По данным следователей, с января 2025 года по март 2026 года сотрудники учетного предприятия в селе Слобожанское Днепропетровской области незаконно присвоили около 3,4 миллиона кубометров природного газа на почти полтора миллиона долларов. Среди участников преступной группировки - руководители, операторы и водители учетного предприятия. Правоохранителями предъявлены обвинения тринадцати фигурантам дела. Следственные действия продолжаются.
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газ, украина
Газ, УКРАИНА
15:41 20.10.2026
 
Сотрудники предприятия на Украине украли газ на 1,5 миллиона долларов

Сотрудники коммерческого предприятия на Украине украли газ на 1,5 миллиона долларов

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Сотрудники коммерческого предприятия в Днепропетровской области на юго-востоке Украины украли природный газ на сумму около полутора миллиона долларов, сообщает украинская полиция.
"В Днепропетровской области следователи предъявили обвинения 13 участникам организованной группы, которые похитили газ более чем на 65 миллиона гривен (около полутора миллиона долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правоохранителей.
По данным следователей, с января 2025 года по март 2026 года сотрудники учетного предприятия в селе Слобожанское Днепропетровской области незаконно присвоили около 3,4 миллиона кубометров природного газа на почти полтора миллиона долларов. Среди участников преступной группировки - руководители, операторы и водители учетного предприятия.
Правоохранителями предъявлены обвинения тринадцати фигурантам дела. Следственные действия продолжаются.
 
ГазУКРАИНА
 
 
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