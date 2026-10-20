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Газопровод "Белогорск - Хабаровск" построен более чем на 94%

Газопровод "Белогорск - Хабаровск" построен более чем на 94% - 20.10.2026, ПРАЙМ

Газопровод "Белогорск - Хабаровск" построен более чем на 94%

Газопровод "Белогорск - Хабаровск", который является перемычкой между магистральными газопроводами на востоке России "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" и "Сила | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T18:20+0300

2026-10-20T18:20+0300

2026-10-20T18:20+0300

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сила сибири

газпром

газопровод "сила сибири"

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Газопровод "Белогорск - Хабаровск", который является перемычкой между магистральными газопроводами на востоке России "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" и "Сила Сибири", построен более чем на 94%, сообщил "Газпром". "Для соединения "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" и "Силы Сибири" "Газпром" прокладывает газопровод "Белогорск – Хабаровск". В настоящее время строительная готовность объекта составляет 94%", - говорится в сообщении компании. Уточняется, что выполнено технологическое присоединение к магистральному газопроводу "Сила Сибири". В сентябре компания сообщала, что газопровод-перемычка построен на 90% - было выполнено техприсоединение к первому магистральному газопроводу - "Сахалин – Хабаровск – Владивосток". В апреле газопровод был построен на 75%, а в мае "Газпром" сообщал о проведении пневматических испытаний на ключевом участке газопровода. Газопровод "Белогорск - Хабаровск" будет запущен в текущем году, заявлял в июне глава компании Алексей Миллер. Газопровод "Белогорск - Хабаровск" - первоочередной объект проекта "Газпрома" "Восточная система газоснабжения" (ВСГ). Он соединит газопроводы "Сила Сибири" и "Сахалин - Хабаровск - Владивосток", а также создаст условия для газификации Белогорска (Амурская область) и Биробиджана (Еврейская автономная область).

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