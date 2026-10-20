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"Газпром" утвердил инвестпрограмму на 2026 год

"Газпром" утвердил инвестпрограмму на 2026 год - 20.10.2026, ПРАЙМ

"Газпром" утвердил инвестпрограмму на 2026 год

Новая редакция бюджета "Газпрома" на 2026 год учитывает рост поставок газа в страны ближнего зарубежья и Китай по сравнению с первоначальным планом, сообщил... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T18:00+0300

2026-10-20T18:00+0300

2026-10-20T19:14+0300

финансы

фамил садыгов

газпром

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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Новая редакция бюджета "Газпрома" на 2026 год учитывает рост поставок газа в страны ближнего зарубежья и Китай по сравнению с первоначальным планом, сообщил зампред правления компании Фамил Садыгов."Новая редакция бюджета на 2026 год учитывает рост поставок газа в страны ближнего зарубежья и Китай по отношению к первоначальному плану", — приводятся его слова в Telegram-канале "Газпрома".Совет директоров компании утвердил инвестиционную программу и бюджет на 2026 год в новых редакциях. "Лимит финансирования инвестиционной программы ПАО "Газпром" в новой редакции скорректирован с 1 100 миллиардов рублей до 1 096 миллиардов рублей. Сохранены запланированные темпы работ по всем ключевым проектам компании", — отметил Садыгов, уточнив, что капитальные затраты полностью обеспечены операционным денежным потоком.По его словам, благодаря сбалансированной по ключевым параметрам структуре долгового портфеля и сильным операционным результатам компания планирует к концу 2026 года сохранить уровень долговой нагрузки на комфортном уровне.Садыгов отметил, что параметры скорректированных документов гарантируют высокий уровень финансовой устойчивости "Газпрома". Компания ожидает достижения высоких финансовых результатов с учетом сложившихся мировых цен на углеводороды и продукты их переработки, добавил он.Инвестиционная программа "Газпрома" на 2026 год предусматривает средства для финансирования приоритетных проектов, в их числе - дальнейшее развитие центров газодобычи на Востоке России и полуострове Ямал, газификацию российских регионов, развитие газотранспортных мощностей, газоперерабатывающего комплекса и проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа.Первоначально, в конце декабря прошлого года, инвестпрограмма на 2026 год была снижена на 32% по сравнению с планом на 2025 год - до 1,1 триллиона рублей. Однако она традиционно пересматривается по итогам работы компании в первом полугодии.

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финансы, фамил садыгов, газпром