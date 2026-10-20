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Госдума ограничила оборот земель, занятых воинскими захоронениями

Госдума ограничила оборот земель, занятых воинскими захоронениями - 20.10.2026, ПРАЙМ

Госдума ограничила оборот земель, занятых воинскими захоронениями

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об ограничении оборота земельных участков, занятых пунктами пропуска через госграницу РФ, и об исключении из... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T13:42+0300

2026-10-20T13:42+0300

2026-10-20T13:46+0300

общество

россия

госдума

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об ограничении оборота земельных участков, занятых пунктами пропуска через госграницу РФ, и об исключении из оборота земель, занятых находящимися в региональной или муниципальной собственности воинскими захоронениями. Документ относит земельные участки, занятые зданиями и сооружениями, необходимыми для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в пунктах пропуска через госграницу РФ, к землям, ограниченным в обороте. Речь идет о земле под автомобильными, железнодорожными и иными пунктами пропуска. Сегодня в России действует около 200 автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска, пояснил журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Такие участки, по словам депутата, исключаются из состава земель, которые могут передаваться в частную собственность. Это также позволит унифицировать порядок их налогообложения, в том числе для земель, закрепленных за Росгранстроем на праве постоянного пользования. В рамках второго чтения Госдума одобрила поправку, касающуюся защиты воинских захоронений и размещения инженерной инфраструктуры на землях с особым правовым режимом. Сейчас из оборота изъяты земельные участки, занятые находящимися в федеральной собственности воинскими захоронениями. Поправка предусматривает изъятие из оборота всех участков с воинскими захоронениями независимо от того, принадлежат они РФ, ее регионам или муниципалитетам, пояснил Гаврилов. Такие участки будет запрещено продавать, дарить, сдавать в аренду и передавать в безвозмездное пользование, а сделки с такой землей будут признаваться ничтожными. Это позволит сохранить мемориальные места и обеспечить доступ к ним граждан, подчеркнул депутат. Кроме того, закон предусматривает возможность устанавливать сервитуты на землях, изъятых из оборота или ограниченных в обороте. Это позволит размещать линии электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, другие инженерные сети и их составные части при сохранении основного разрешенного использования участков, объяснил парламентарий. Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, госдума