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Глава Ryanair предсказал рекордный рост цен на авиабилеты в Европе
Глава Ryanair предсказал рекордный рост цен на авиабилеты в Европе - 20.10.2026, ПРАЙМ
Глава Ryanair предсказал рекордный рост цен на авиабилеты в Европе
В следующем году цены на авиабилеты в Европе покажут рекордный рост за всю историю, передает агентство Блумберг со ссылкой на главу ирландского лоукостера... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T12:41+0300
2026-10-20T12:41+0300
2026-10-20T12:52+0300
бизнес
мировая экономика
европа
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. В следующем году цены на авиабилеты в Европе покажут рекордный рост за всю историю, передает агентство Блумберг со ссылкой на главу ирландского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири. "В ближайшие 12 месяцев вы увидите, пожалуй, самое большое повышение цен на авиабилеты в истории Европы", - сообщил О'Лири на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, цены на билеты в Европе вырастут на 20% в следующем году, в результате прибыль авиакомпаний сократится, поскольку даже повышение топливных сборов не компенсирует увеличение расходов на нефть, пишет Блумберг. О'Лири также заявил, что большинству европейских авиакомпаний, включая Ryanair, в следующем году не хватит существенного хеджирования для защиты от повышения цен на топливо. Кроме того, повышение налогов еще больше ухудшает ситуацию в отрасли.
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бизнес, мировая экономика, европа, брюссель, ryanair
Бизнес, Мировая экономика, ЕВРОПА, Брюссель, Ryanair
Глава Ryanair предсказал рекордный рост цен на авиабилеты в Европе
Глава Ryanair О'Лири: цены на авиабилеты в Европе покажут рекордный рост за всю историю
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. В следующем году цены на авиабилеты в Европе покажут рекордный рост за всю историю, передает агентство Блумберг со ссылкой на главу ирландского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири.
"В ближайшие 12 месяцев вы увидите, пожалуй, самое большое повышение цен на авиабилеты в истории Европы", - сообщил О'Лири на пресс-конференции в Брюсселе.
По его словам, цены на билеты в Европе вырастут на 20% в следующем году, в результате прибыль авиакомпаний сократится, поскольку даже повышение топливных сборов не компенсирует увеличение расходов на нефть, пишет Блумберг.
О'Лири также заявил, что большинству европейских авиакомпаний, включая Ryanair, в следующем году не хватит существенного хеджирования для защиты от повышения цен на топливо. Кроме того, повышение налогов еще больше ухудшает ситуацию в отрасли.