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Глава Ryanair раскритиковал Европарламент из-за экологических налогов - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Глава Ryanair раскритиковал Европарламент из-за экологических налогов
Глава Ryanair раскритиковал Европарламент из-за экологических налогов - 20.10.2026, ПРАЙМ
Глава Ryanair раскритиковал Европарламент из-за экологических налогов
Глава ирландского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири раскритиковал Европарламент из-за экологических налогов на перелеты, которые привели к росту цен на... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T14:41+0300
2026-10-20T14:41+0300
бизнес
мировая экономика
бельгия
сша
урсула фон дер ляйен
ryanair
ес
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ЛОНДОН, 20 окт - ПРАЙМ. Глава ирландского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири раскритиковал Европарламент из-за экологических налогов на перелеты, которые привели к росту цен на авиабилеты. "Европа повышает экологические налоги на авиаперевозки, что приводит к повышению цен. Сборище дураков в Европарламенте разрабатывает новые правила, направленные на повышение стоимости авиаперелетов", - сказал О'Лири в интервью порталу Euronews. По его словам, компания сокращает миллион пассажиромест на рейсах из Бельгии из-за того, что власти этой страны увеличили экологический налог на каждый билет с двух евро до семи. При этом потребители по-прежнему хотят низких цен, подчеркнул О'Лири, отметив, что бюджетные авиалинии являются одной из немногих областей, в которых ЕС обгоняет США. "Никто другой, кроме Европейского парламента и (главы Еврокомиссии) Урсулы фон дер Ляйен не разработал бы такую глупую систему", - добавил он.
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бизнес, мировая экономика, бельгия, сша, урсула фон дер ляйен, ryanair, ес
Бизнес, Мировая экономика, БЕЛЬГИЯ, США, Урсула фон дер Ляйен, Ryanair, ЕС
14:41 20.10.2026
 
Глава Ryanair раскритиковал Европарламент из-за экологических налогов

Глава Ryanair раскритиковал Европарламент из-за экологических налогов на перелеты

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ЛОНДОН, 20 окт - ПРАЙМ. Глава ирландского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири раскритиковал Европарламент из-за экологических налогов на перелеты, которые привели к росту цен на авиабилеты.
"Европа повышает экологические налоги на авиаперевозки, что приводит к повышению цен. Сборище дураков в Европарламенте разрабатывает новые правила, направленные на повышение стоимости авиаперелетов", - сказал О'Лири в интервью порталу Euronews.
По его словам, компания сокращает миллион пассажиромест на рейсах из Бельгии из-за того, что власти этой страны увеличили экологический налог на каждый билет с двух евро до семи.
При этом потребители по-прежнему хотят низких цен, подчеркнул О'Лири, отметив, что бюджетные авиалинии являются одной из немногих областей, в которых ЕС обгоняет США.
"Никто другой, кроме Европейского парламента и (главы Еврокомиссии) Урсулы фон дер Ляйен не разработал бы такую глупую систему", - добавил он.
 
БизнесМировая экономикаБЕЛЬГИЯСШАУрсула фон дер ЛяйенRyanairЕС
 
 
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