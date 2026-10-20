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Глава ФАС оценил ситуацию с ценами на продукты

Глава ФАС оценил ситуацию с ценами на продукты - 20.10.2026, ПРАЙМ

Глава ФАС оценил ситуацию с ценами на продукты

Ситуация с ценами на продукты питания в России стабильна, рассказал журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский. | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T15:47+0300

2026-10-20T15:47+0300

2026-10-20T15:49+0300

бизнес

россия

максим шаскольский

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СОЧИ, 20 окт - ПРАЙМ. Ситуация с ценами на продукты питания в России стабильна, рассказал журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский. "Ситуация (с ценами - ред.) стабильная", - сказал он, отвечая на вопрос, как служба оценивает ситуацию с ценами на продукты питания. Шаскольский добавил, что при рассмотрении крупных сделок на рынке ФАС выдает поведенческие условия, в соответствии с которыми крупные компании утверждают торговые политики. "Поэтому сейчас вот такие крупные производители - свинина, мясо птицы - такие политики утверждают", - заключил глава ведомства.

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бизнес, россия, максим шаскольский