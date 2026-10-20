https://1prime.ru/20261020/glava-874433996.html
Глава ФАС оценил ситуацию с ценами на продукты
Глава ФАС оценил ситуацию с ценами на продукты - 20.10.2026, ПРАЙМ
Глава ФАС оценил ситуацию с ценами на продукты
Ситуация с ценами на продукты питания в России стабильна, рассказал журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T15:47+0300
2026-10-20T15:47+0300
2026-10-20T15:49+0300
бизнес
россия
максим шаскольский
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СОЧИ, 20 окт - ПРАЙМ. Ситуация с ценами на продукты питания в России стабильна, рассказал журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский. "Ситуация (с ценами - ред.) стабильная", - сказал он, отвечая на вопрос, как служба оценивает ситуацию с ценами на продукты питания. Шаскольский добавил, что при рассмотрении крупных сделок на рынке ФАС выдает поведенческие условия, в соответствии с которыми крупные компании утверждают торговые политики. "Поэтому сейчас вот такие крупные производители - свинина, мясо птицы - такие политики утверждают", - заключил глава ведомства.
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бизнес, россия, максим шаскольский
Бизнес, РОССИЯ, Максим Шаскольский
Глава ФАС оценил ситуацию с ценами на продукты
Глава ФАС Шаскольский: ситуация с ценами на продукты питания в России стабильна
СОЧИ, 20 окт - ПРАЙМ. Ситуация с ценами на продукты питания в России стабильна, рассказал журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский.
"Ситуация (с ценами - ред.) стабильная", - сказал он, отвечая на вопрос, как служба оценивает ситуацию с ценами на продукты питания.
Шаскольский добавил, что при рассмотрении крупных сделок на рынке ФАС выдает поведенческие условия, в соответствии с которыми крупные компании утверждают торговые политики.
"Поэтому сейчас вот такие крупные производители - свинина, мясо птицы - такие политики утверждают", - заключил глава ведомства.