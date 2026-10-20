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Глава ФАС оценил ситуацию с ценами на продукты - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Глава ФАС оценил ситуацию с ценами на продукты
Глава ФАС оценил ситуацию с ценами на продукты - 20.10.2026, ПРАЙМ
Глава ФАС оценил ситуацию с ценами на продукты
Ситуация с ценами на продукты питания в России стабильна, рассказал журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T15:47+0300
2026-10-20T15:49+0300
бизнес
россия
максим шаскольский
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874433996.jpg?1792500577
СОЧИ, 20 окт - ПРАЙМ. Ситуация с ценами на продукты питания в России стабильна, рассказал журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский. "Ситуация (с ценами - ред.) стабильная", - сказал он, отвечая на вопрос, как служба оценивает ситуацию с ценами на продукты питания. Шаскольский добавил, что при рассмотрении крупных сделок на рынке ФАС выдает поведенческие условия, в соответствии с которыми крупные компании утверждают торговые политики. "Поэтому сейчас вот такие крупные производители - свинина, мясо птицы - такие политики утверждают", - заключил глава ведомства.
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бизнес, россия, максим шаскольский
Бизнес, РОССИЯ, Максим Шаскольский
15:47 20.10.2026 (обновлено: 15:49 20.10.2026)
 
Глава ФАС оценил ситуацию с ценами на продукты

Глава ФАС Шаскольский: ситуация с ценами на продукты питания в России стабильна

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СОЧИ, 20 окт - ПРАЙМ. Ситуация с ценами на продукты питания в России стабильна, рассказал журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский.
"Ситуация (с ценами - ред.) стабильная", - сказал он, отвечая на вопрос, как служба оценивает ситуацию с ценами на продукты питания.
Шаскольский добавил, что при рассмотрении крупных сделок на рынке ФАС выдает поведенческие условия, в соответствии с которыми крупные компании утверждают торговые политики.
"Поэтому сейчас вот такие крупные производители - свинина, мясо птицы - такие политики утверждают", - заключил глава ведомства.
 
БизнесРОССИЯМаксим Шаскольский
 
 
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