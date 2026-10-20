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Голикова рассказала о финансировании творческого образования - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Голикова рассказала о финансировании творческого образования
Голикова рассказала о финансировании творческого образования - 20.10.2026, ПРАЙМ
Голикова рассказала о финансировании творческого образования
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт - РИА Новости. Объем финансирования творческого образования и науки из федерального бюджета в 2027-2029 годах составит 114 миллиардов... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T14:41+0300
2026-10-20T14:41+0300
общество
россия
татьяна голикова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт - РИА Новости. Объем финансирования творческого образования и науки из федерального бюджета в 2027-2029 годах составит 114 миллиардов рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Голикова во вторник проводит рабочую встречу с руководителями образовательных организаций в области искусств в Санкт-Петербургской академии художеств. По ее словам, в 2024-2026 годах общий объем финансирования творческого образования и науки из федерального бюджета составил 90,5 миллиарда рублей, в том числе около 36 миллиардов рублей в 2026 году. "Сейчас уже можно говорить о бюджете на следующую трехлетку... Несмотря на все сложности, мы сохраняем финансирование и даже его несколько увеличиваем, 114 миллиардов рублей на предстоящую трехлетку предусмотрено", - сказала Голикова. Как отметила вице-премьер, внимание уделяется и своевременному капитальному ремонту творческих вузов и колледжей, а также обновлению их материально-технической базы. Так, в 2027-2029 годах из федерального бюджета на эти цели предполагается выделить почти 1,4 миллиарда рублей.
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общество , россия, татьяна голикова
Общество , РОССИЯ, Татьяна Голикова
14:41 20.10.2026
 
Голикова рассказала о финансировании творческого образования

Голикова: финансирование творческого образования и науки составит 114 миллиардов рублей

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт - РИА Новости. Объем финансирования творческого образования и науки из федерального бюджета в 2027-2029 годах составит 114 миллиардов рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Голикова во вторник проводит рабочую встречу с руководителями образовательных организаций в области искусств в Санкт-Петербургской академии художеств.
По ее словам, в 2024-2026 годах общий объем финансирования творческого образования и науки из федерального бюджета составил 90,5 миллиарда рублей, в том числе около 36 миллиардов рублей в 2026 году.
"Сейчас уже можно говорить о бюджете на следующую трехлетку... Несмотря на все сложности, мы сохраняем финансирование и даже его несколько увеличиваем, 114 миллиардов рублей на предстоящую трехлетку предусмотрено", - сказала Голикова.
Как отметила вице-премьер, внимание уделяется и своевременному капитальному ремонту творческих вузов и колледжей, а также обновлению их материально-технической базы.
Так, в 2027-2029 годах из федерального бюджета на эти цели предполагается выделить почти 1,4 миллиарда рублей.
 
ОбществоРОССИЯТатьяна Голикова
 
 
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