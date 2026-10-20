https://1prime.ru/20261020/golikova-874430338.html
Голикова рассказала о финансировании творческого образования
Голикова рассказала о финансировании творческого образования - 20.10.2026, ПРАЙМ
Голикова рассказала о финансировании творческого образования
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт - РИА Новости. Объем финансирования творческого образования и науки из федерального бюджета в 2027-2029 годах составит 114 миллиардов... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T14:41+0300
2026-10-20T14:41+0300
2026-10-20T14:41+0300
общество
россия
татьяна голикова
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874430338.jpg?1792496469
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт - РИА Новости. Объем финансирования творческого образования и науки из федерального бюджета в 2027-2029 годах составит 114 миллиардов рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Голикова во вторник проводит рабочую встречу с руководителями образовательных организаций в области искусств в Санкт-Петербургской академии художеств.
По ее словам, в 2024-2026 годах общий объем финансирования творческого образования и науки из федерального бюджета составил 90,5 миллиарда рублей, в том числе около 36 миллиардов рублей в 2026 году.
"Сейчас уже можно говорить о бюджете на следующую трехлетку... Несмотря на все сложности, мы сохраняем финансирование и даже его несколько увеличиваем, 114 миллиардов рублей на предстоящую трехлетку предусмотрено", - сказала Голикова.
Как отметила вице-премьер, внимание уделяется и своевременному капитальному ремонту творческих вузов и колледжей, а также обновлению их материально-технической базы.
Так, в 2027-2029 годах из федерального бюджета на эти цели предполагается выделить почти 1,4 миллиарда рублей.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, татьяна голикова
Общество , РОССИЯ, Татьяна Голикова
Голикова рассказала о финансировании творческого образования
Голикова: финансирование творческого образования и науки составит 114 миллиардов рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт - РИА Новости. Объем финансирования творческого образования и науки из федерального бюджета в 2027-2029 годах составит 114 миллиардов рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Голикова во вторник проводит рабочую встречу с руководителями образовательных организаций в области искусств в Санкт-Петербургской академии художеств.
По ее словам, в 2024-2026 годах общий объем финансирования творческого образования и науки из федерального бюджета составил 90,5 миллиарда рублей, в том числе около 36 миллиардов рублей в 2026 году.
"Сейчас уже можно говорить о бюджете на следующую трехлетку... Несмотря на все сложности, мы сохраняем финансирование и даже его несколько увеличиваем, 114 миллиардов рублей на предстоящую трехлетку предусмотрено", - сказала Голикова.
Как отметила вице-премьер, внимание уделяется и своевременному капитальному ремонту творческих вузов и колледжей, а также обновлению их материально-технической базы.
Так, в 2027-2029 годах из федерального бюджета на эти цели предполагается выделить почти 1,4 миллиарда рублей.