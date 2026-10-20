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В Госдуме предложили установить стипендии на уровне МРОТ - 20.10.2026, ПРАЙМ
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В Госдуме предложили установить стипендии на уровне МРОТ
В Госдуме предложили установить стипендии на уровне МРОТ - 20.10.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили установить стипендии на уровне МРОТ
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар в беседе с РИА Новости предложила установить стипендии на уровне... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T05:21+0300
2026-10-20T05:21+0300
россия
общество
госдума
лдпр
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар в беседе с РИА Новости предложила установить стипендии на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ). "Разновидностей стипендий достаточно много – от государственной академической до именных, и разброс сумм тоже достаточно большой. Однако даже минимальная государственная выплата должна тянуться к уровню МРОТ. А МРОТ на следующий год планируется установить на уровне 28 935 рублей", - сказала собеседница агентства. По ее словам, стипендиальный фонд для студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов, докторантов, интернов и ординаторов увеличится на прогнозный уровень инфляции с 1 сентября 2027 года. А для 2028 и 2029 годов, как отметила глава комитета, запланирована индексация на 4%. "Задача студента - учиться, а не искать подработки, чтобы закрывать базовые потребности в ущерб знаниям, поэтому в финансовом обеспечении учащихся нужна весомая помощь государства. И это, кстати, давняя позиция фракции ЛДПР", - добавила Кавшар.
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40
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россия, общество , госдума, лдпр
РОССИЯ, Общество , Госдума, ЛДПР
05:21 20.10.2026
 
В Госдуме предложили установить стипендии на уровне МРОТ

Депутат Госдумы Кавшар предложила установить стипендии на уровне МРОТ

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар в беседе с РИА Новости предложила установить стипендии на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).
"Разновидностей стипендий достаточно много – от государственной академической до именных, и разброс сумм тоже достаточно большой. Однако даже минимальная государственная выплата должна тянуться к уровню МРОТ. А МРОТ на следующий год планируется установить на уровне 28 935 рублей", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, стипендиальный фонд для студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов, докторантов, интернов и ординаторов увеличится на прогнозный уровень инфляции с 1 сентября 2027 года. А для 2028 и 2029 годов, как отметила глава комитета, запланирована индексация на 4%.
"Задача студента - учиться, а не искать подработки, чтобы закрывать базовые потребности в ущерб знаниям, поэтому в финансовом обеспечении учащихся нужна весомая помощь государства. И это, кстати, давняя позиция фракции ЛДПР", - добавила Кавшар.
 
РОССИЯОбществоГосдумаЛДПР
 
 
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