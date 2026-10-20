https://1prime.ru/20261020/gosduma-874407927.html

В Госдуме предложили установить стипендии на уровне МРОТ

В Госдуме предложили установить стипендии на уровне МРОТ - 20.10.2026, ПРАЙМ

В Госдуме предложили установить стипендии на уровне МРОТ

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар в беседе с РИА Новости предложила установить стипендии на уровне... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T05:21+0300

2026-10-20T05:21+0300

2026-10-20T05:21+0300

россия

общество

госдума

лдпр

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874407927.jpg?1792462882

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар в беседе с РИА Новости предложила установить стипендии на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ). "Разновидностей стипендий достаточно много – от государственной академической до именных, и разброс сумм тоже достаточно большой. Однако даже минимальная государственная выплата должна тянуться к уровню МРОТ. А МРОТ на следующий год планируется установить на уровне 28 935 рублей", - сказала собеседница агентства. По ее словам, стипендиальный фонд для студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов, докторантов, интернов и ординаторов увеличится на прогнозный уровень инфляции с 1 сентября 2027 года. А для 2028 и 2029 годов, как отметила глава комитета, запланирована индексация на 4%. "Задача студента - учиться, а не искать подработки, чтобы закрывать базовые потребности в ущерб знаниям, поэтому в финансовом обеспечении учащихся нужна весомая помощь государства. И это, кстати, давняя позиция фракции ЛДПР", - добавила Кавшар.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , госдума, лдпр