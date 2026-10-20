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Госдума разрешила привлекать "Единого заказчика в сфере строительства" - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Госдума разрешила привлекать "Единого заказчика в сфере строительства"
Госдума разрешила привлекать "Единого заказчика в сфере строительства" - 20.10.2026, ПРАЙМ
Госдума разрешила привлекать "Единого заказчика в сфере строительства"
Госдума приняла в первом чтении законопроект, обеспечивающий привлечение публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" к реконструкции... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T13:54+0300
2026-10-20T13:54+0300
россия
бизнес
недвижимость
госдума
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, обеспечивающий привлечение публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" к реконструкции объектов, находящихся в региональной собственности. Документ внесен правительством РФ. Он вносит изменения в статью 241 Бюджетного кодекса, которые позволят "Единому заказчику в сфере строительства" участвовать в реализации мероприятий по реконструкции объектов, находящихся в собственности субъектов РФ. Решение о привлечении единого заказчика будет принимать правительство РФ, а исполнительные органы власти регионов передавать ему полномочия госзаказчика. Сейчас при строительстве (реконструкции) объектов здравоохранения, образования, культуры в субъектах РФ передавать полномочия госзаказчика госкорпорациям, государственным и публично-правовым компаниям можно только для нового строительства. "Регионы получат еще один инструмент для модернизации больниц, школ, домов культуры", - заявил журналистам первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Никита Чаплин. "Эти сложные и довольно дорогие проекты реконструкции можно передать федеральной структуре с отработанными компетенциями и закупочными механизмами, не создавая дополнительных структур на местах. Старинные здания и сооружения, имеющие культурную ценность, здания, которые нельзя снести и построить заново, различные исторические корпуса и объекты получают возможность быть реконструированными в порядке, который раньше работал только для новых строек", - пояснил депутат.
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россия, бизнес, недвижимость, госдума
РОССИЯ, Бизнес, Недвижимость, Госдума
13:54 20.10.2026
 
Госдума разрешила привлекать "Единого заказчика в сфере строительства"

Госдума приняла в I чтении проект о привлечении "Единого заказчика в сфере строительства"

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, обеспечивающий привлечение публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" к реконструкции объектов, находящихся в региональной собственности.
Документ внесен правительством РФ. Он вносит изменения в статью 241 Бюджетного кодекса, которые позволят "Единому заказчику в сфере строительства" участвовать в реализации мероприятий по реконструкции объектов, находящихся в собственности субъектов РФ.
Решение о привлечении единого заказчика будет принимать правительство РФ, а исполнительные органы власти регионов передавать ему полномочия госзаказчика.
Сейчас при строительстве (реконструкции) объектов здравоохранения, образования, культуры в субъектах РФ передавать полномочия госзаказчика госкорпорациям, государственным и публично-правовым компаниям можно только для нового строительства.
"Регионы получат еще один инструмент для модернизации больниц, школ, домов культуры", - заявил журналистам первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Никита Чаплин.
"Эти сложные и довольно дорогие проекты реконструкции можно передать федеральной структуре с отработанными компетенциями и закупочными механизмами, не создавая дополнительных структур на местах. Старинные здания и сооружения, имеющие культурную ценность, здания, которые нельзя снести и построить заново, различные исторические корпуса и объекты получают возможность быть реконструированными в порядке, который раньше работал только для новых строек", - пояснил депутат.
 
РОССИЯБизнесНедвижимостьГосдума
 
 
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