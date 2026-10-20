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Госдума разрешила привлекать "Единого заказчика в сфере строительства"

Госдума разрешила привлекать "Единого заказчика в сфере строительства" - 20.10.2026, ПРАЙМ

Госдума разрешила привлекать "Единого заказчика в сфере строительства"

Госдума приняла в первом чтении законопроект, обеспечивающий привлечение публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" к реконструкции... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T13:54+0300

2026-10-20T13:54+0300

2026-10-20T13:54+0300

россия

бизнес

недвижимость

госдума

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, обеспечивающий привлечение публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" к реконструкции объектов, находящихся в региональной собственности. Документ внесен правительством РФ. Он вносит изменения в статью 241 Бюджетного кодекса, которые позволят "Единому заказчику в сфере строительства" участвовать в реализации мероприятий по реконструкции объектов, находящихся в собственности субъектов РФ. Решение о привлечении единого заказчика будет принимать правительство РФ, а исполнительные органы власти регионов передавать ему полномочия госзаказчика. Сейчас при строительстве (реконструкции) объектов здравоохранения, образования, культуры в субъектах РФ передавать полномочия госзаказчика госкорпорациям, государственным и публично-правовым компаниям можно только для нового строительства. "Регионы получат еще один инструмент для модернизации больниц, школ, домов культуры", - заявил журналистам первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Никита Чаплин. "Эти сложные и довольно дорогие проекты реконструкции можно передать федеральной структуре с отработанными компетенциями и закупочными механизмами, не создавая дополнительных структур на местах. Старинные здания и сооружения, имеющие культурную ценность, здания, которые нельзя снести и построить заново, различные исторические корпуса и объекты получают возможность быть реконструированными в порядке, который раньше работал только для новых строек", - пояснил депутат.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, бизнес, недвижимость, госдума