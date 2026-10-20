https://1prime.ru/20261020/gosduma-874428054.html
Госдума приняла в I чтении проект о страховой защите вкладов во всех банках
Госдума приняла в I чтении проект о страховой защите вкладов во всех банках - 20.10.2026, ПРАЙМ
Госдума приняла в I чтении проект о страховой защите вкладов во всех банках
Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий распространить страховую защиту на вклады во всех банках РФ. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T14:10+0300
2026-10-20T14:10+0300
2026-10-20T14:10+0300
финансы
банки
россия
анатолий аксаков
госдума
банк россии
агентство по страхованию вкладов
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий распространить страховую защиту на вклады во всех банках РФ.
Документ включает в систему страхования вкладов (ССВ) банки, имеющие право привлекать только денежные средства юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Это позволит предоставить страховую защиту вкладчикам таких банков наравне с вкладчиками банков, которые сейчас вправе привлекать во вклады деньги физлиц и уже состоят в ССВ.
Таким образом, все российские банки как с универсальной, так и с базовой лицензией в обязательном порядке станут участниками системы страхования вкладов. При этом каждый вновь созданный банк будет включаться в ССВ сразу на основании выданной ему лицензии на осуществление банковских операций.
В результате малые и средние предприятия и ИП получат защиту своих денег даже в тех банках, которые не привлекают вклады физических лиц и на данный момент не участвуют в системе страхования, пояснял ранее один из авторов законопроекта, председатель думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков.
В связи с этим требования о прозрачности структуры собственности банков также распространятся на все банки, отмечал он. При этом Банк России сможет запрещать кредитным организациям с непрозрачной структурой привлекать средства клиентов. Если по прошествии трех месяцев банк не исправится, то будет платить в фонд страхования вкладов повышенные взносы.
Банк, изменивший статус на микрофинансовую компанию, будет исключаться из ССВ только после исполнения своих обязательств перед вкладчиками. А банк, изменивший статус на небанковскую кредитную организацию, если у него остались незакрытые счета и вклады застрахованных категорий вкладчиков, будет исключаться из ССВ через пять лет после изменения статуса.
Кроме того, по аналогии с адвокатами и нотариусами страховую защиту предлагается распространить на счета и вклады физлиц, ведущих актуарную деятельность.
Законопроект также упрощает и унифицируют процедуру банкротства банков. На Агентство по страхованию вкладов будут возложены функции единого ликвидатора кредитных организаций.
А у вкладчиков при банкротстве банка появится возможность получить страховое возмещение по вкладам через систему быстрых платежей (СБП) по номеру телефона. Согласно пояснительной записке, это сделает процедуру выплаты возмещения более удобной и быстрой для вкладчиков.
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ПРАЙМ
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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финансы, банки, россия, анатолий аксаков, госдума, банк россии, агентство по страхованию вкладов
Финансы, Банки, РОССИЯ, Анатолий Аксаков, Госдума, Банк России, Агентство по страхованию вкладов
Госдума приняла в I чтении проект о страховой защите вкладов во всех банках
Госдума приняла в I чтении законопроект о страховании вкладов во всех банках РФ
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий распространить страховую защиту на вклады во всех банках РФ.
Документ включает в систему страхования вкладов (ССВ) банки, имеющие право привлекать только денежные средства юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Это позволит предоставить страховую защиту вкладчикам таких банков наравне с вкладчиками банков, которые сейчас вправе привлекать во вклады деньги физлиц и уже состоят в ССВ.
Таким образом, все российские банки как с универсальной, так и с базовой лицензией в обязательном порядке станут участниками системы страхования вкладов. При этом каждый вновь созданный банк будет включаться в ССВ сразу на основании выданной ему лицензии на осуществление банковских операций.
В результате малые и средние предприятия и ИП получат защиту своих денег даже в тех банках, которые не привлекают вклады физических лиц и на данный момент не участвуют в системе страхования, пояснял ранее один из авторов законопроекта, председатель думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков.
В связи с этим требования о прозрачности структуры собственности банков также распространятся на все банки, отмечал он. При этом Банк России сможет запрещать кредитным организациям с непрозрачной структурой привлекать средства клиентов. Если по прошествии трех месяцев банк не исправится, то будет платить в фонд страхования вкладов повышенные взносы.
Банк, изменивший статус на микрофинансовую компанию, будет исключаться из ССВ только после исполнения своих обязательств перед вкладчиками. А банк, изменивший статус на небанковскую кредитную организацию, если у него остались незакрытые счета и вклады застрахованных категорий вкладчиков, будет исключаться из ССВ через пять лет после изменения статуса.
Кроме того, по аналогии с адвокатами и нотариусами страховую защиту предлагается распространить на счета и вклады физлиц, ведущих актуарную деятельность.
Законопроект также упрощает и унифицируют процедуру банкротства банков. На Агентство по страхованию вкладов будут возложены функции единого ликвидатора кредитных организаций.
А у вкладчиков при банкротстве банка появится возможность получить страховое возмещение по вкладам через систему быстрых платежей (СБП) по номеру телефона. Согласно пояснительной записке, это сделает процедуру выплаты возмещения более удобной и быстрой для вкладчиков.