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Госдума приняла в I чтении проект о страховой защите вкладов во всех банках

Госдума приняла в I чтении проект о страховой защите вкладов во всех банках - 20.10.2026, ПРАЙМ

Госдума приняла в I чтении проект о страховой защите вкладов во всех банках

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий распространить страховую защиту на вклады во всех банках РФ. | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T14:10+0300

2026-10-20T14:10+0300

2026-10-20T14:10+0300

финансы

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банк россии

агентство по страхованию вкладов

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий распространить страховую защиту на вклады во всех банках РФ. Документ включает в систему страхования вкладов (ССВ) банки, имеющие право привлекать только денежные средства юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Это позволит предоставить страховую защиту вкладчикам таких банков наравне с вкладчиками банков, которые сейчас вправе привлекать во вклады деньги физлиц и уже состоят в ССВ. Таким образом, все российские банки как с универсальной, так и с базовой лицензией в обязательном порядке станут участниками системы страхования вкладов. При этом каждый вновь созданный банк будет включаться в ССВ сразу на основании выданной ему лицензии на осуществление банковских операций. В результате малые и средние предприятия и ИП получат защиту своих денег даже в тех банках, которые не привлекают вклады физических лиц и на данный момент не участвуют в системе страхования, пояснял ранее один из авторов законопроекта, председатель думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков. В связи с этим требования о прозрачности структуры собственности банков также распространятся на все банки, отмечал он. При этом Банк России сможет запрещать кредитным организациям с непрозрачной структурой привлекать средства клиентов. Если по прошествии трех месяцев банк не исправится, то будет платить в фонд страхования вкладов повышенные взносы. Банк, изменивший статус на микрофинансовую компанию, будет исключаться из ССВ только после исполнения своих обязательств перед вкладчиками. А банк, изменивший статус на небанковскую кредитную организацию, если у него остались незакрытые счета и вклады застрахованных категорий вкладчиков, будет исключаться из ССВ через пять лет после изменения статуса. Кроме того, по аналогии с адвокатами и нотариусами страховую защиту предлагается распространить на счета и вклады физлиц, ведущих актуарную деятельность. Законопроект также упрощает и унифицируют процедуру банкротства банков. На Агентство по страхованию вкладов будут возложены функции единого ликвидатора кредитных организаций. А у вкладчиков при банкротстве банка появится возможность получить страховое возмещение по вкладам через систему быстрых платежей (СБП) по номеру телефона. Согласно пояснительной записке, это сделает процедуру выплаты возмещения более удобной и быстрой для вкладчиков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, россия, анатолий аксаков, госдума, банк россии, агентство по страхованию вкладов