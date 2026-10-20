Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума приняла в I чтении проект о страховой защите вкладов во всех банках - 20.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261020/gosduma-874428054.html
Госдума приняла в I чтении проект о страховой защите вкладов во всех банках
Госдума приняла в I чтении проект о страховой защите вкладов во всех банках - 20.10.2026, ПРАЙМ
Госдума приняла в I чтении проект о страховой защите вкладов во всех банках
Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий распространить страховую защиту на вклады во всех банках РФ. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T14:10+0300
2026-10-20T14:10+0300
финансы
банки
россия
анатолий аксаков
госдума
банк россии
агентство по страхованию вкладов
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874428054.jpg?1792494613
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий распространить страховую защиту на вклады во всех банках РФ. Документ включает в систему страхования вкладов (ССВ) банки, имеющие право привлекать только денежные средства юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Это позволит предоставить страховую защиту вкладчикам таких банков наравне с вкладчиками банков, которые сейчас вправе привлекать во вклады деньги физлиц и уже состоят в ССВ. Таким образом, все российские банки как с универсальной, так и с базовой лицензией в обязательном порядке станут участниками системы страхования вкладов. При этом каждый вновь созданный банк будет включаться в ССВ сразу на основании выданной ему лицензии на осуществление банковских операций. В результате малые и средние предприятия и ИП получат защиту своих денег даже в тех банках, которые не привлекают вклады физических лиц и на данный момент не участвуют в системе страхования, пояснял ранее один из авторов законопроекта, председатель думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков. В связи с этим требования о прозрачности структуры собственности банков также распространятся на все банки, отмечал он. При этом Банк России сможет запрещать кредитным организациям с непрозрачной структурой привлекать средства клиентов. Если по прошествии трех месяцев банк не исправится, то будет платить в фонд страхования вкладов повышенные взносы. Банк, изменивший статус на микрофинансовую компанию, будет исключаться из ССВ только после исполнения своих обязательств перед вкладчиками. А банк, изменивший статус на небанковскую кредитную организацию, если у него остались незакрытые счета и вклады застрахованных категорий вкладчиков, будет исключаться из ССВ через пять лет после изменения статуса. Кроме того, по аналогии с адвокатами и нотариусами страховую защиту предлагается распространить на счета и вклады физлиц, ведущих актуарную деятельность. Законопроект также упрощает и унифицируют процедуру банкротства банков. На Агентство по страхованию вкладов будут возложены функции единого ликвидатора кредитных организаций. А у вкладчиков при банкротстве банка появится возможность получить страховое возмещение по вкладам через систему быстрых платежей (СБП) по номеру телефона. Согласно пояснительной записке, это сделает процедуру выплаты возмещения более удобной и быстрой для вкладчиков.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, анатолий аксаков, госдума, банк россии, агентство по страхованию вкладов
Финансы, Банки, РОССИЯ, Анатолий Аксаков, Госдума, Банк России, Агентство по страхованию вкладов
14:10 20.10.2026
 
Госдума приняла в I чтении проект о страховой защите вкладов во всех банках

Госдума приняла в I чтении законопроект о страховании вкладов во всех банках РФ

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий распространить страховую защиту на вклады во всех банках РФ.
Документ включает в систему страхования вкладов (ССВ) банки, имеющие право привлекать только денежные средства юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Это позволит предоставить страховую защиту вкладчикам таких банков наравне с вкладчиками банков, которые сейчас вправе привлекать во вклады деньги физлиц и уже состоят в ССВ.
Таким образом, все российские банки как с универсальной, так и с базовой лицензией в обязательном порядке станут участниками системы страхования вкладов. При этом каждый вновь созданный банк будет включаться в ССВ сразу на основании выданной ему лицензии на осуществление банковских операций.
В результате малые и средние предприятия и ИП получат защиту своих денег даже в тех банках, которые не привлекают вклады физических лиц и на данный момент не участвуют в системе страхования, пояснял ранее один из авторов законопроекта, председатель думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков.
В связи с этим требования о прозрачности структуры собственности банков также распространятся на все банки, отмечал он. При этом Банк России сможет запрещать кредитным организациям с непрозрачной структурой привлекать средства клиентов. Если по прошествии трех месяцев банк не исправится, то будет платить в фонд страхования вкладов повышенные взносы.
Банк, изменивший статус на микрофинансовую компанию, будет исключаться из ССВ только после исполнения своих обязательств перед вкладчиками. А банк, изменивший статус на небанковскую кредитную организацию, если у него остались незакрытые счета и вклады застрахованных категорий вкладчиков, будет исключаться из ССВ через пять лет после изменения статуса.
Кроме того, по аналогии с адвокатами и нотариусами страховую защиту предлагается распространить на счета и вклады физлиц, ведущих актуарную деятельность.
Законопроект также упрощает и унифицируют процедуру банкротства банков. На Агентство по страхованию вкладов будут возложены функции единого ликвидатора кредитных организаций.
А у вкладчиков при банкротстве банка появится возможность получить страховое возмещение по вкладам через систему быстрых платежей (СБП) по номеру телефона. Согласно пояснительной записке, это сделает процедуру выплаты возмещения более удобной и быстрой для вкладчиков.
 
ФинансыБанкиРОССИЯАнатолий АксаковГосдумаБанк РоссииАгентство по страхованию вкладов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала