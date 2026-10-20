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Госдума приняла в первом чтении проект о непубличных кредитных рейтингах

Госдума приняла в первом чтении проект о непубличных кредитных рейтингах - 20.10.2026, ПРАЙМ

Госдума приняла в первом чтении проект о непубличных кредитных рейтингах

Госдума приняла в первом чтении законопроект о непубличных кредитных рейтингах, информация о которых будет предоставляться ограниченному кругу лиц. | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T14:38+0300

2026-10-20T14:38+0300

2026-10-20T14:38+0300

финансы

россия

анатолий аксаков

госдума

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о непубличных кредитных рейтингах, информация о которых будет предоставляться ограниченному кругу лиц. Документ внесен группой сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Он направлен на комплексное развитие рейтинговой деятельности, а также совершенствование механизмов защиты прав и законных интересов рейтингуемых лиц и пользователей кредитных рейтингов. Законопроект вводит институт непубличных кредитных рейтингов. Это рейтинги, информация о которых предоставляется лицам, определенным договором об осуществлении рейтинговых действий, и не распространяется среди неограниченного круга лиц, за исключением отдельных случаев. Эта мера актуальна в условиях жесткого санкционного давления, считает Аксаков. Непубличные рейтинги позволят отечественным инвесторам получать необходимую информацию об участниках рынка и избежать при этом утечки критически важной информации недружественным организациям, пояснял он. Российские предприятия смогут получать закрытые кредитные рейтинги, чтобы привлекать финансирование и проходить глубокий аудит, при этом не рискуя попасть под санкции в связи с раскрытием корпоративной информации, отмечал Аксаков. Кроме того, законопроект позволяет присваивать кредитные рейтинги облигациям до регистрации их выпуска, а цифровым финансовым активам и цифровым правам - до подписания решения о выпуске цифровых прав. Это ускорит размещение финансовых инструментов и позволит бизнесу оперативнее привлекать финансирование, пояснял глава комитета по финрынку. Также законопроект расширяет перечень обстоятельств, свидетельствующих о конфликте интересов. Таким обстоятельством станет совершение сделки с рейтингуемым лицом или заключение договора о производном финансовом инструменте, базисным активом по которому может выступать имущество рейтингуемого лица либо лица, которое его контролирует или оказывает на него значительное влияние.

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финансы, россия, анатолий аксаков, госдума