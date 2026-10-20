https://1prime.ru/20261020/gosduma-874431209.html

Госдума приняла в I чтении законопроект об оптимизации требований к банкам

Госдума приняла в I чтении законопроект об оптимизации требований к банкам - 20.10.2026, ПРАЙМ

Госдума приняла в I чтении законопроект об оптимизации требований к банкам

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на оптимизацию требований к российским банкам в части их инвестиций за рубежом. | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T14:50+0300

2026-10-20T14:50+0300

2026-10-20T14:50+0300

финансы

банки

россия

анатолий аксаков

банк россии

госдума

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874431209.jpg?1792497017

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на оптимизацию требований к российским банкам в части их инвестиций за рубежом. Предусмотренные законопроектом изменения снизят издержки как самих банков, так и Банка России, а также повысят информированность регулятора, считает один из его авторов, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Сейчас банки с универсальной лицензией могут создавать филиалы и иметь дочерние организации за рубежом только после получения разрешения Банка России, а открывать зарубежные представительства - после уведомления об этом ЦБ. Другие зарубежные инвестиции таких банков, а также банков с базовой лицензией и небанковских кредитных организаций могут осуществляться без разрешения или уведомления Банка России. Законопроект предусматривает, что банкам с универсальной лицензией нужно будет получать разрешение ЦБ для наиболее значимых иностранных инвестиций. Во-первых, когда в результате покупки акций (доли) иностранного банка или иностранной страховой организации получен контроль над ними. Во-вторых, когда на покупку акций (доли) любого иностранного юрлица направляется более 5% капитала банка, либо более 10 миллиардов рублей, если эта сумма ниже 5% капитала банка. Во всех остальных случаях, а также в случае прекращения владения иностранным активом банки с универсальной лицензией должны будут уведомить ЦБ в течение 30 календарных дней. Для открытия филиала за рубежом таким банкам по-прежнему нужно будет разрешение регулятора, представительства – только уведомление. А банкам с базовой лицензией и небанковским кредитным организациям запрещается приобретать акции (доли) иностранных организаций (за исключением операторов систем международных финансовых телекоммуникаций) и устанавливать контроль над ними. Также им запрещается приобретать статус основного общества для иностранных юрлиц и распоряжаться их акциями (долями), открывать филиалы и представительства за рубежом. Банк России сможет потребовать от кредитных организаций, которые не соответствуют предъявляемым к ним требованиям, реализовать иностранный актив, закрыть филиал или представительство за рубежом. Помимо этого, крупные собственники банков из числа физических лиц должны будут соответствовать установленным ЦБ требованиям к финансовому положению. Сейчас такие требования действуют лишь в отношении собственников-юрлиц.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, анатолий аксаков, банк россии, госдума