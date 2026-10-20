https://1prime.ru/20261020/gosduma-874432214.html

Госдума одобрила отмену обязательной установки теплосчетчиков в ряде домов

Госдума одобрила отмену обязательной установки теплосчетчиков в ряде домов - 20.10.2026, ПРАЙМ

Госдума одобрила отмену обязательной установки теплосчетчиков в ряде домов

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательной установки индивидуальных счетчиков тепла в многоквартирных домах с вертикальной разводкой... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T15:11+0300

2026-10-20T15:11+0300

2026-10-20T15:32+0300

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательной установки индивидуальных счетчиков тепла в многоквартирных домах с вертикальной разводкой отопления, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции. Исходя из пояснительной записки, речь идет о домах с вертикальной разводкой внутридомовых инженерных систем отопления. При такой разводке радиаторы отопления подключены к вертикальным стоякам отопления, а при горизонтальной - к горизонтально расположенному трубопроводу. Законопроект внесен правительством РФ. Он устанавливает единые требования к оборудованию индивидуальными счетчиками тепловой энергии многоквартирных домов, вводимых в эксплуатацию с 1 января 2012 года после строительства, реконструкции или капитального ремонта. Сейчас многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию с 2012 года после строительства и реконструкции, должны быть оснащены такими счетчиками в обязательном порядке, а после капремонта - лишь при наличии технической возможности их установки. Законопроект предусматривает, что в домах, вводимых в эксплуатацию после строительства и реконструкции, счетчики тепла надо устанавливать также лишь при технической возможности. Таким образом, он исключает обязательную установку счетчиков тепла в таких домах, допуская тем самым использование альтернативных способов учета тепловой энергии - например, распределителей.

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россия, общество , госдума