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Госдума одобрила отмену обязательной установки теплосчетчиков в ряде домов - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Госдума одобрила отмену обязательной установки теплосчетчиков в ряде домов
Госдума одобрила отмену обязательной установки теплосчетчиков в ряде домов - 20.10.2026, ПРАЙМ
Госдума одобрила отмену обязательной установки теплосчетчиков в ряде домов
Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательной установки индивидуальных счетчиков тепла в многоквартирных домах с вертикальной разводкой... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T15:11+0300
2026-10-20T15:32+0300
россия
общество
госдума
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательной установки индивидуальных счетчиков тепла в многоквартирных домах с вертикальной разводкой отопления, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции. Исходя из пояснительной записки, речь идет о домах с вертикальной разводкой внутридомовых инженерных систем отопления. При такой разводке радиаторы отопления подключены к вертикальным стоякам отопления, а при горизонтальной - к горизонтально расположенному трубопроводу. Законопроект внесен правительством РФ. Он устанавливает единые требования к оборудованию индивидуальными счетчиками тепловой энергии многоквартирных домов, вводимых в эксплуатацию с 1 января 2012 года после строительства, реконструкции или капитального ремонта. Сейчас многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию с 2012 года после строительства и реконструкции, должны быть оснащены такими счетчиками в обязательном порядке, а после капремонта - лишь при наличии технической возможности их установки. Законопроект предусматривает, что в домах, вводимых в эксплуатацию после строительства и реконструкции, счетчики тепла надо устанавливать также лишь при технической возможности. Таким образом, он исключает обязательную установку счетчиков тепла в таких домах, допуская тем самым использование альтернативных способов учета тепловой энергии - например, распределителей.
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россия, общество , госдума
РОССИЯ, Общество , Госдума
15:11 20.10.2026 (обновлено: 15:32 20.10.2026)
 
Госдума одобрила отмену обязательной установки теплосчетчиков в ряде домов

ГД в I чтении отменила обязательную установку индивидуальных теплосчетчиков в ряде домов

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательной установки индивидуальных счетчиков тепла в многоквартирных домах с вертикальной разводкой отопления, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции.
Исходя из пояснительной записки, речь идет о домах с вертикальной разводкой внутридомовых инженерных систем отопления. При такой разводке радиаторы отопления подключены к вертикальным стоякам отопления, а при горизонтальной - к горизонтально расположенному трубопроводу.
Законопроект внесен правительством РФ. Он устанавливает единые требования к оборудованию индивидуальными счетчиками тепловой энергии многоквартирных домов, вводимых в эксплуатацию с 1 января 2012 года после строительства, реконструкции или капитального ремонта.
Сейчас многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию с 2012 года после строительства и реконструкции, должны быть оснащены такими счетчиками в обязательном порядке, а после капремонта - лишь при наличии технической возможности их установки.
Законопроект предусматривает, что в домах, вводимых в эксплуатацию после строительства и реконструкции, счетчики тепла надо устанавливать также лишь при технической возможности. Таким образом, он исключает обязательную установку счетчиков тепла в таких домах, допуская тем самым использование альтернативных способов учета тепловой энергии - например, распределителей.
 
РОССИЯОбществоГосдума
 
 
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