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Ормуз больше не нужен: в HSBC предрекли потерю значимости пролива - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Ормуз больше не нужен: в HSBC предрекли потерю значимости пролива
Ормуз больше не нужен: в HSBC предрекли потерю значимости пролива - 20.10.2026, ПРАЙМ
Ормуз больше не нужен: в HSBC предрекли потерю значимости пролива
Инвестиции в альтернативные логистические маршруты в Персидском заливе могут привести к тому, что Ормузский пролив перестанет быть критически важным уже через... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T18:27+0300
2026-10-20T18:27+0300
персидский залив
hsbc
ормузский пролив
иран
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Инвестиции в альтернативные логистические маршруты в Персидском заливе могут привести к тому, что Ормузский пролив перестанет быть критически важным уже через пять лет, заявил главный исполнительный директор группы HSBC Group Жорж Эльхедери, пишет Reuters.&quot;Ормузский пролив, вероятно, через пять лет может стать лишним&quot;, — сказал он.По словам главы HSBC, война в Иране вынуждает государства Персидского залива направлять ресурсы на строительство трубопроводов к портам. Так, согласно докладу компании, страны Ближнего Востока, Северной Африки и Турция предлагают пакеты отдельных проектов на сумму 872 миллиарда долларов в рамках более масштабной программы развития инфраструктуры объемом 1,4 триллиона долларов.Из-за эскалации конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
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персидский залив
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персидский залив, hsbc, ормузский пролив, иран
ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, HSBC, Ормузский пролив, ИРАН
18:27 20.10.2026
 
Ормуз больше не нужен: в HSBC предрекли потерю значимости пролива

HSBC: Ормузский пролив может перестать быть критически важным уже через пять лет

© AP Photo / Asghar BesharatiТанкеры в Ормузском проливе
Танкеры в Ормузском проливе - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2026
© AP Photo / Asghar Besharati
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Инвестиции в альтернативные логистические маршруты в Персидском заливе могут привести к тому, что Ормузский пролив перестанет быть критически важным уже через пять лет, заявил главный исполнительный директор группы HSBC Group Жорж Эльхедери, пишет Reuters.

"Ормузский пролив, вероятно, через пять лет может стать лишним", — сказал он.

По словам главы HSBC, война в Иране вынуждает государства Персидского залива направлять ресурсы на строительство трубопроводов к портам. Так, согласно докладу компании, страны Ближнего Востока, Северной Африки и Турция предлагают пакеты отдельных проектов на сумму 872 миллиарда долларов в рамках более масштабной программы развития инфраструктуры объемом 1,4 триллиона долларов.
Из-за эскалации конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
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ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВHSBCОрмузский проливИРАН
 
 
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