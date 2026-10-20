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Ормуз больше не нужен: в HSBC предрекли потерю значимости пролива

Ормуз больше не нужен: в HSBC предрекли потерю значимости пролива - 20.10.2026, ПРАЙМ

Ормуз больше не нужен: в HSBC предрекли потерю значимости пролива

Инвестиции в альтернативные логистические маршруты в Персидском заливе могут привести к тому, что Ормузский пролив перестанет быть критически важным уже через... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T18:27+0300

2026-10-20T18:27+0300

2026-10-20T18:27+0300

персидский залив

hsbc

ормузский пролив

иран

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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Инвестиции в альтернативные логистические маршруты в Персидском заливе могут привести к тому, что Ормузский пролив перестанет быть критически важным уже через пять лет, заявил главный исполнительный директор группы HSBC Group Жорж Эльхедери, пишет Reuters."Ормузский пролив, вероятно, через пять лет может стать лишним", — сказал он.По словам главы HSBC, война в Иране вынуждает государства Персидского залива направлять ресурсы на строительство трубопроводов к портам. Так, согласно докладу компании, страны Ближнего Востока, Северной Африки и Турция предлагают пакеты отдельных проектов на сумму 872 миллиарда долларов в рамках более масштабной программы развития инфраструктуры объемом 1,4 триллиона долларов.Из-за эскалации конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

https://1prime.ru/20261020/dizel-874437905.html

персидский залив

ормузский пролив

иран

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персидский залив, hsbc, ормузский пролив, иран