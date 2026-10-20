https://1prime.ru/20261020/ija-874418177.html

В Sape Agency рассказали, как россияне пользуются помощью ИИ

В Sape Agency рассказали, как россияне пользуются помощью ИИ - 20.10.2026, ПРАЙМ

В Sape Agency рассказали, как россияне пользуются помощью ИИ

Жители России все чаще пользуются помощью искусственного интеллекта перед совершением покупок, к 2030 году уже 10% всех онлайн-покупок будут совершаться с... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T11:33+0300

2026-10-20T11:33+0300

2026-10-20T11:33+0300

технологии

россия

общество

яндекс

альфастрахование

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874418177.jpg?1792485235

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Жители России все чаще пользуются помощью искусственного интеллекта перед совершением покупок, к 2030 году уже 10% всех онлайн-покупок будут совершаться с использованием ИИ-ассистентов, рассказал РИА Новости генеральный директор Sape Agency Петр Савинов. "Жители России все чаще прибегают к помощи ИИ перед совершением покупок, к 2030 году уже 10% всех онлайн-покупок будут совершаться именно таким образом, внутри ИИ-ассистентов. В денежном выражении это свыше 3 триллионов рублей", - сказал он в кулуарах конференции "Код клиента: как выигрывать тендеры и работать с крупным заказчиком" в деловом пространстве Департамента информационных технологий города Москвы "МосХаб.Сколково". Эксперт отметил со ссылкой на данные "Яндекса", что за второй квартал 2026 года аудитория "Алисы AI" выросла в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а по данным "АльфаСтрахование" 32% россиян советуются с нейросетью перед покупкой.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, общество , яндекс, альфастрахование