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В Sape Agency рассказали, как россияне пользуются помощью ИИ - 20.10.2026, ПРАЙМ
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В Sape Agency рассказали, как россияне пользуются помощью ИИ
В Sape Agency рассказали, как россияне пользуются помощью ИИ - 20.10.2026, ПРАЙМ
В Sape Agency рассказали, как россияне пользуются помощью ИИ
Жители России все чаще пользуются помощью искусственного интеллекта перед совершением покупок, к 2030 году уже 10% всех онлайн-покупок будут совершаться с... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T11:33+0300
2026-10-20T11:33+0300
технологии
россия
общество
яндекс
альфастрахование
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874418177.jpg?1792485235
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Жители России все чаще пользуются помощью искусственного интеллекта перед совершением покупок, к 2030 году уже 10% всех онлайн-покупок будут совершаться с использованием ИИ-ассистентов, рассказал РИА Новости генеральный директор Sape Agency Петр Савинов. "Жители России все чаще прибегают к помощи ИИ перед совершением покупок, к 2030 году уже 10% всех онлайн-покупок будут совершаться именно таким образом, внутри ИИ-ассистентов. В денежном выражении это свыше 3 триллионов рублей", - сказал он в кулуарах конференции "Код клиента: как выигрывать тендеры и работать с крупным заказчиком" в деловом пространстве Департамента информационных технологий города Москвы "МосХаб.Сколково". Эксперт отметил со ссылкой на данные "Яндекса", что за второй квартал 2026 года аудитория "Алисы AI" выросла в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а по данным "АльфаСтрахование" 32% россиян советуются с нейросетью перед покупкой.
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192
40
192
40
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40
192
40
технологии, россия, общество , яндекс, альфастрахование
Технологии, РОССИЯ, Общество , Яндекс, АльфаСтрахование
11:33 20.10.2026
 
В Sape Agency рассказали, как россияне пользуются помощью ИИ

Эксперт Савинов: россияне все чаще пользуются помощью ИИ перед совершением покупок

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Жители России все чаще пользуются помощью искусственного интеллекта перед совершением покупок, к 2030 году уже 10% всех онлайн-покупок будут совершаться с использованием ИИ-ассистентов, рассказал РИА Новости генеральный директор Sape Agency Петр Савинов.
"Жители России все чаще прибегают к помощи ИИ перед совершением покупок, к 2030 году уже 10% всех онлайн-покупок будут совершаться именно таким образом, внутри ИИ-ассистентов. В денежном выражении это свыше 3 триллионов рублей", - сказал он в кулуарах конференции "Код клиента: как выигрывать тендеры и работать с крупным заказчиком" в деловом пространстве Департамента информационных технологий города Москвы "МосХаб.Сколково".
Эксперт отметил со ссылкой на данные "Яндекса", что за второй квартал 2026 года аудитория "Алисы AI" выросла в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а по данным "АльфаСтрахование" 32% россиян советуются с нейросетью перед покупкой.
 
ТехнологииРОССИЯОбществоЯндексАльфаСтрахование
 
 
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